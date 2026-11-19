En paralelo, los impulsores de Bárcena de Bureba desarrollaron un sistema de filtrado de agua captada desde un río cercano, un recurso vital para sostener la vida cotidiana de la futura comunidad. En cuanto al patrimonio inmobiliario, distintos relevamientos señalan que el pueblo abandonado de Burgos cuenta con entre 62 y 64 viviendas, además de unos 65 terrenos disponibles, gran parte de ellos en ruinas y listos para ser rehabilitados por quienes decidan sumarse.

Un bosque comestible y convocatoria abierta para nuevas familias

Para devolverle movimiento a sus calles, Maaike Geurts y Tibor Strausz mantienen abierta la invitación a nuevos residentes dispuestos a instalarse en la localidad, restaurar propiedades deterioradas y participar de un esquema de trabajo compartido. De acuerdo con la información difundida sobre la etapa fundacional, el desarrollo esperaba incorporar al menos seis familias holandesas apoyadas por obras ya ejecutadas, entre las que destacan balsas de almacenamiento hídrico y sistemas de riego.

El eje productivo y ambiental de esta ecoaldea autosuficiente gira en torno a la creación de un bosque comestible, diseñado para fomentar el aprovechamiento sustentable del entorno y asegurar alimentos de forma comunitaria. De este modo, el renacimiento de Bárcena de Bureba avanza hacia la consolidación de una comunidad sostenible que busca atraer gente y revertir décadas de despoblación rural en España.