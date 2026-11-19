Un pequeño pueblo abandonado en España busca dejar atrás medio siglo de silencio gracias a una apuesta residencial poco convencional. Una pareja neerlandesa adquirió gran parte de Bárcena de Bureba, una localidad situada en la provincia de Burgos, Castilla y León, con el propósito de fundar una ecoaldea autosuficiente y convocar a nuevos habitantes.
La iniciativa está liderada por Maaike Geurts y Tibor Strausz, quienes concretaron la compra del pueblo abandonado en una operación que trascendió públicamente en 2024. Tras permanecer entre 40 y 50 años prácticamente deshabitado, el enclave rural inicia ahora un proceso de reconstrucción de viviendas basado en la sostenibilidad, la cooperación vecinal y el contacto directo con la naturaleza.
Energía solar, agua filtrada y reconstrucción de viviendas en Burgos
Más allá de restaurar las estructuras edilicias, el proyecto de esta ecoaldea en Castilla y León priorizó la autonomía energética e hídrica para garantizar condiciones dignas de habitabilidad. Como primer paso técnico, instalaron una red eléctrica propia alimentada con energía solar, utilizando un contenedor marítimo equipado con paneles solares y baterías internas que ya abastecen la infraestructura inicial del predio.
En paralelo, los impulsores de Bárcena de Bureba desarrollaron un sistema de filtrado de agua captada desde un río cercano, un recurso vital para sostener la vida cotidiana de la futura comunidad. En cuanto al patrimonio inmobiliario, distintos relevamientos señalan que el pueblo abandonado de Burgos cuenta con entre 62 y 64 viviendas, además de unos 65 terrenos disponibles, gran parte de ellos en ruinas y listos para ser rehabilitados por quienes decidan sumarse.
Un bosque comestible y convocatoria abierta para nuevas familias
Para devolverle movimiento a sus calles, Maaike Geurts y Tibor Strausz mantienen abierta la invitación a nuevos residentes dispuestos a instalarse en la localidad, restaurar propiedades deterioradas y participar de un esquema de trabajo compartido. De acuerdo con la información difundida sobre la etapa fundacional, el desarrollo esperaba incorporar al menos seis familias holandesas apoyadas por obras ya ejecutadas, entre las que destacan balsas de almacenamiento hídrico y sistemas de riego.
El eje productivo y ambiental de esta ecoaldea autosuficiente gira en torno a la creación de un bosque comestible, diseñado para fomentar el aprovechamiento sustentable del entorno y asegurar alimentos de forma comunitaria. De este modo, el renacimiento de Bárcena de Bureba avanza hacia la consolidación de una comunidad sostenible que busca atraer gente y revertir décadas de despoblación rural en España.
En pocas palabras
- Ecoaldea autosuficiente: Pareja neerlandesa compra pueblo fantasma en Burgos para crear un nuevo hogar.
- Sostenibilidad: El proyecto incluye viviendas rehabilitadas, energía solar propia y agua de río filtrada.
- Convocatoria abierta: Buscan nuevos residentes y familias interesadas en mudarse y participar del proyecto.