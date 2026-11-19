Cuando un usuario no logra abonar siquiera el pago mínimo de su tarjeta de crédito tras el vencimiento, entra en mora de forma automática. A partir de ese instante, comienzan a acumularse intereses y se activan los reclamos extrajudiciales.

Paralelamente, la entidad financiera reporta el atraso al Banco Central, degradando el perfil crediticio del deudor desde la situación 1 (normal) hasta la categoría 5 (incobrable) si el incumplimiento persiste, lo que bloquea el acceso a futuros financiamientos en el sistema formal.

Atención morosos: este es el porcentaje que te pueden embargar del sueldo

Ante la falta de pago, el avance hacia un embargo salarial está estrictamente regulado por el Decreto 484/87, que establece que el salario es inembargable hasta el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $398.800 en noviembre de 2026.

Sobre el excedente de ese piso, se puede retener hasta un 10% si el sueldo bruto no supera los dos salarios mínimos, y hasta un 20% si los sobrepasa, siempre mediante orden judicial y con excepción de las deudas alimentarias.

Sin embargo, el abogado especialista en derecho del consumidor Diego Proietti advierte que, en la práctica, los embargos sobre cuentas bancarias suelen afectar la totalidad de los fondos depositados sin discriminar su origen salarial, vulnerando los topes legales.

Otro foco de conflicto surge cuando los propios bancos debitan automáticamente las deudas de la cuenta sueldo amparándose en autorizaciones previas firmadas por el cliente, una práctica frecuente en entidades provinciales.

La jurisprudencia ya ha fijado límites claros al respecto, como el fallo de la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje que obligó a restituir fondos tras comprobarse retenciones superiores al 88% del haber, ratificando que ningún descuento bancario puede exceder los márgenes de protección salarial.