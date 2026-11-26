Raúl Rufeil en su rol de médico.

Candidatos y aspiraciones para la gobernación de Mendoza

La escena política mendocina se muestra cada vez más agitada ante la proximidad de las elecciones presidenciales y provinciales.

En el oficialismo, además de Rufeil, ya han manifestado sus aspiraciones al cargo Tadeo García Zalazar, ex intendente de Godoy Cruz y ministro de Educación, Cultura e Infancias; el Ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; y -desde otra fuerza política- el ex ministro de Defensa y diputado nacional, Luis Petri.

En el caso de Rufeil, su movida llamó la atención porque muchos no lo tenían en los planes, y habrá que ver qué estrategia tiene para enfrentar a otros aspirantes que a priori quizá cuentan con mayor calado dentro de las estructuras partidarias de la UCR.