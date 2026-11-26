El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, confirmó que buscará la gobernación de Mendoza en el año 2027. La decisión del mandatario comunal, quien ya transita su segundo periodo al frente del municipio, suma otra figura a la lista de los precandidatos oficialistas, donde hay por lo menos 4 dirigentes en carrera.
Raúl Rufeil confirmó su candidatura a gobernador de Mendoza para 2027
El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, confirmó su precandidatura para las elecciones provinciales, sumándose a la lista de postulantes de la Unión Cívica Radical
Rufeil, médico y con una trayectoria previa como concejal y director de importantes hospitales provinciales -como el Perrupato y el Notti-, se suma así a una contienda electoral que ya perfila otros nombres relevantes en la política mendocina.
El intendente busca dar el salto provincial y presentarse como sucesor del actual gobernador Alfredo Cornejo, aunque con un matiz muy centrado en las zonas productivas y los problemas de los productores.
Candidatos y aspiraciones para la gobernación de Mendoza
La escena política mendocina se muestra cada vez más agitada ante la proximidad de las elecciones presidenciales y provinciales.
En el oficialismo, además de Rufeil, ya han manifestado sus aspiraciones al cargo Tadeo García Zalazar, ex intendente de Godoy Cruz y ministro de Educación, Cultura e Infancias; el Ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; y -desde otra fuerza política- el ex ministro de Defensa y diputado nacional, Luis Petri.
En el caso de Rufeil, su movida llamó la atención porque muchos no lo tenían en los planes, y habrá que ver qué estrategia tiene para enfrentar a otros aspirantes que a priori quizá cuentan con mayor calado dentro de las estructuras partidarias de la UCR.
En pocas palabras
- Raúl Rufeil: el intendente de San Martín confirmó su precandidatura a gobernador.
- Elecciones 2027: el radical se suma a una contienda que perfila a otros dirigentes.
- Otras figuras: Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez también aspiran al cargo.