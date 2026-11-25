La concentración comenzó pasadas las 18.30 en el Kilómetro Cero, en la intersección de las avenidas San Martín y Garibaldi, punto desde el cual las columnas iniciaron su recorrido por el microcentro mendocino cerca de las 19.

"Hartas" dice uno de los carteles de la marcha de mujeres de este miércoles. Foto: gentileza Miguel Cicconi

La convocatoria estuvo impulsada por la organización Ni Una Menos Mendoza, en una jornada atravesada por la conmemoración de los once años de la primera movilización nacional bajo esa consigna. Durante la marcha, las manifestantes portaron carteles, velas y flores en homenaje a las víctimas de femicidios.