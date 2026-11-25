En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), mujeres mendocinas volvieron a movilizarse este miércoles por la tarde en el centro de la Ciudad de Mendoza para reclamar el fin de los femicidios y exigir respuestas efectivas frente a los distintos tipos de violencia de género.
La concentración comenzó pasadas las 18.30 en el Kilómetro Cero, en la intersección de las avenidas San Martín y Garibaldi, punto desde el cual las columnas iniciaron su recorrido por el microcentro mendocino cerca de las 19.
La convocatoria estuvo impulsada por la organización Ni Una Menos Mendoza, en una jornada atravesada por la conmemoración de los once años de la primera movilización nacional bajo esa consigna. Durante la marcha, las manifestantes portaron carteles, velas y flores en homenaje a las víctimas de femicidios.
Ocuparon media calzada y la extensión fe de unas 5 cuadras.
Entre los ejes centrales del documento y los reclamos planteados durante la movilización, las agrupaciones exigieron el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y asistencia, celeridad en las causas judiciales y medidas concretas de protección para quienes denuncian situaciones de maltrato o violencia familiar.
Líneas gratuitas de asistencia y denuncia
Ante situaciones de violencia por motivos de género, en Mendoza y en todo el país funcionan canales gratuitos de orientación, acompañamiento y emergencia las 24 horas:
- Línea 144: atención, contención y asesoramiento gratuito en todo el país, disponible las 24 horas, los 365 días del año.
- 911: línea directa para emergencias policiales o situaciones de riesgo inmediato.
- Línea 137: asistencia y acompañamiento para víctimas de violencia familiar y sexual.
En pocas palabras
- Conmemoración: mujeres mendocinas marcharon por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- Reclamos: exigieron el fin de los femicidios y políticas públicas efectivas contra la violencia de género.
- Asistencia: se recordaron líneas gratuitas de atención y denuncia como la 144 y el 911.