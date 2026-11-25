Cuando se vote el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados el oficialismo prevé contar con 35 votos a favor lo que le supone que supere los 32 votos que necesita para los dos tercios que exige la toma de deuda. Foto: Cámara de Diputados

El aval al Presupuesto 2027 se selló este martes cuando se acordó el respaldo del petrismo que antes había objetado cómo se iba a distribuir el endeudamiento de U$S200 millones para el plan de desarrollo productivo, y qué obras se incluirían en el paquete de proyectos energéticos que se financiarían con una deuda de U$S120 millones más.

Ese acuerdo se selló cuando la hermana del diputado nacional, Griselda Petri firmó el despacho de comisión del Presupuesto 2027, lo que da la pauta de que el petrismo seguirá esa misma línea este miércoles pasada las 11.30 cuando se vote en el recinto.

Los detalles del texto del Presupuesto que cambiaron para lograr el acuerdo

Cuando se comenzó a discutir la letra chica del Presupuesto 2027, aparecieron algunas diferencias que el petrismo marcó en el artículo 38 que incluía puntualmente el endeudamiento de U$S320 millones, que se dividían en U$S200 millones para el plan de desarrollo y reconversión productivo, y los U$S120 millones para obras eléctricas para los distintos oasis.

En principio la misma Griselda Petri reclamó que se detallara cómo se distribuirían esos U$S200 millones, quién administraría esos fondos y con qué criterios se distribuirían.

El planteo se resolvió con que una vez que se apruebe el endeudamiento y se logren esos préstamos blandos y a largo plazo para el sector productivo, ese plan vuelva a la Legislatura para que se vote cómo se distribuirá.

"Con todos los dimes y diretes que han trascendido pareciera que hubiéramos dado vuelta el proyecto de Presupuesto y en realidad los cambios son obviedades y detalles técnicos", marcó y detalló.

"La decisión de que cuando esté listo el plan de desarrollo productivo, vuelva como un proyecto a la Legislatura y se vuelva a votar ya se había incorporado la semana que viene y es un detalle técnico. Porque esa votación, como cualquier otra requerirá una mayoría simple, porque se supone que el endeudamiento, si avanza, ya tendrá el aval de los dos tercios que exige la ley. Y la exigencia de que el endeudamiento que vaya a obras de energía que se hayan iniciado con capital del Fondo del Resarcimiento, vuelva a ese fondo es una obviedad porque está previsto en la ley 9549 que define cómo se usa ese fondo".