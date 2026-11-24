Sin embargo, calificó ese gesto como "chiquito" y "de chiquitez", y advirtió que los términos del entendimiento no resultan transparentes.

Críticas al rol del PJ en la discusión por el Presupuesto 2027

Según planteó el legislador, el texto presupuestario no habría registrado cambios sustanciales ni una incorporación significativa de los planteos atribuibles a Petri, por lo que cuestionó el carácter reservado de lo negociado: "Eso queda entre bambalinas; el acuerdo entre Petri y Cornejo nunca lo vamos a saber", aseguró.

El tramo más severo de las expresiones de Lucas Ilardo apuntó contra el propio Partido Justicialista (PJ), a quien el declarante diferenció del peronismo y reprochó haber actuado como mero observador durante el debate.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda terminó dando el visto bueno al Presupuesto 2027 del oficialismo. Este miércoles se debate en el recinto legislativo. Foto: Matías Pascualetti /Radio Nihuil

A su juicio, la bancada perdió la oportunidad de instalar problemáticas cotidianas en la discusión presupuestaria -mencionando el cierre de comercios, la salud mental y los salarios docentes- y quedó relegada a un rol pasivo.

"Se quedó mirando atónito de furgón de cola de Petri y ocupó un papel realmente lamentable", expresó el diputado al evaluar la postura adoptada durante el trámite en comisión de la cámara legislativa.

El debate sobre la votación subió el tono en la Legislatura

Consultado sobre si se retiraba molesto por no haber participado de la votación en comisión, Ilardo descartó malestar, aseguró que preveía el desenlace y explicó que decidió no votar para no aportar quórum.

En ese sentido, señaló que el oficialismo o el sector impulsor cuenta con quórum propio para avanzar sin depender de ese acompañamiento.

Finalmente, sobre el cierre formal del trámite reiteró su lectura política acerca del destrabe del Presupuesto 2027 al afirmar que, tras el acercamiento entre Luis Petri y Alfredo Cornejo, el expediente quedaba encaminado para avanzar.