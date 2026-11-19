La Legislatura de Mendoza distinguió este jueves a los comunicadores y programas mendocinos que ganaron en los Premios Martín Fierro Federal 2026, entregados a fines de octubre en San Luis por APTRA.
La Legislatura distinguió a los ganadores mendocinos del Martín Fierro Federal 2026
El Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura recibió a los premiados con el Martín Fierro Federal 2026, con fuerte presencia de El Siete y Radio Nihuil
La iniciativa fue impulsada por el diputado de General Alvear (UCR) Carlos Ponce y contó con el consenso unánime de las cámaras de Diputados y Senadores.
En la ceremonia, realizada en el Salón de los Pasos Perdidos de la Casa de las Leyes, Ponce destacó el esfuerzo diario de quienes están frente a cámara o al micrófono y detrás de cada producción, así como la proyección de la provincia tras alcanzar 22 nominaciones -la segunda marca más alta del país-.
En la misma línea, el senador Oscar Sevilla agradeció el rol cotidiano de los medios para informar, entretener y formar ciudadanía, y los definió como "los imprescindibles", en referencia a un poema de Bertolt Brecht.
Los periodistas y profesionales de la comunicación distinguidos en la Legislatura provincial pertenecían en su mayoría a Grupo América Cuyo (Radio Nihuil y El Siete). A los reconocimientos se sumó el programa "Sin trámites" de Orlando Tirapu (MDZ Radio) que también ganó su Martín Fierro Federal 2026.
Emociones compartidas de los premiados con el Martín Fierro
En esta edición 2026 de los Martín Fierro Federales, Grupo América Cuyo se quedó con 10 de las 15 estatuillas a las que estaba nominado entre El Siete y Radio Nihuil, a lo que se sumó el galardón obtenido por "Chory Club" (FM Brava 94.9) en la categoría Entretenimientos.
Durante el acto, los protagonistas compartieron sus sensaciones. Gisela Campos -premiada por su labor en conducción en El Siete- señaló que el reconocimiento llega tras dos décadas en el canal y en un momento de cambio personal: "Lo comparto con el premio más grande que me da la vida todos los días, por eso vine con Guille (Guillermina, su hija), y con toda la gente bonita que me ha acompañado durante tantos años en esta carrera que amo".
Desde la radio, Javier Dellamaggiore -distinguido por su conducción en "Hora Libre" de Radio Nihuil- valoró la estatuilla tras 50 años al aire y el respaldo legislativo: "Hacemos productos buenos y estar dentro de los buenos en el interior del país es importante".
A su turno, Agustina Fiadino -ganadora en Labor Periodística en radio por Radio Nihuil- destacó el vínculo con la audiencia y el trabajo en equipo: "Poder modificar aunque sea un poquito la vida de la gente a través de un micrófono es un montón para nosotros que le dejamos todo... y no lo hacemos solos, lo hacemos con un equipo enorme, gigante".
El entretenimiento local tuvo su distinción legislativa
Por su parte, Renzo "Chory" Occhionero resumió el desafío de hacer humor en tiempos complejos: "Es muy difícil hacer entretenimiento, es muy difícil hacer reír y sacar un poquito del eje de la realidad que están viviendo muchas personas, así que esto es un orgullo para mí". Y compartió la distinción legislativa con sus padres presentes.
Ale Ortega -conductor de "Tardes de Remate", ciclo ganador en Interés General por El Siete- destacó el carácter grupal de la distinción al transitar la sexta temporada de su programa televisivo: "Tenemos el privilegio de hacer un programa que nos hace bien, que nos hace sentir felices. Tuvimos el reconocimiento nacional con el Martín Fierro Federal y ahora tenemos el reconocimiento provincial".
En representación de "Locos por la música" -ganador en Música Folclórica por Radio Nihuil-, sus conductores Pablo Gamba y Sofía Nejis remarcaron el valor de acompañar al oyente en un día clave para la tradición local: "Estar un domingo, en un día en donde la gente por ahí se desconecta, en donde la gente quiere preparar el asadito del fin de semana para compartir en familia, entonces entrar con Radio Nihuil para nosotros es muy importante", manifestó Gamba.
Los ganadores distinguidos en la Legislatura de Mendoza
- Labor Periodística en radio (Radio Nihuil): Agustina Fiadino.
- Labor Periodística (El Siete): Sergio Dimaría.
- Conducción en radio (Radio Nihuil): Javier Dellamaggiore.
- Conducción y periodismo (El Siete): Gisela Campos.
- Documental: "Aconcagua, crónicas de la cumbre" (El Siete).
- Agropecuario: "Pasión por el vino", conducido por Oscar Pinco (El Siete).
- Música Folclórica: "Locos por la música", conducido por Pablo Gamba y Sofía Nejis (Radio Nihuil).
- Ficción: "Ranchera" (El Siete).
- Interés General: "Tardes de Remate", conducido por Ale Ortega (El Siete).
- Entretenimientos: "Chory Club", conducido por Renzo "Chory" Occhionero (FM Brava 94.9).
- Servicios: "Sin trámites", conducido por Orlando "Babi" Tirapu (MDZ Radio)
En pocas palabras
- Legislatura de Mendoza: distinguió a comunicadores ganadores del Martín Fierro Federal 2026, con fuerte presencia de El Siete y Radio Nihuil.
- Grupo América Cuyo: obtuvo 10 de las 15 estatuillas a las que estaba nominado entre El Siete y Radio Nihuil.
- Reconocimientos: se premió la labor periodística, conducción, ficción, interés general y entretenimiento, entre otras categorías.