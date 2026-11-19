Familiares, colegas y amigos de los distinguidos por la Legislatura coparon el Salón de los Pasos Perdidos este jueves al mediodía. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En la misma línea, el senador Oscar Sevilla agradeció el rol cotidiano de los medios para informar, entretener y formar ciudadanía, y los definió como "los imprescindibles", en referencia a un poema de Bertolt Brecht.

Los periodistas y profesionales de la comunicación distinguidos en la Legislatura provincial pertenecían en su mayoría a Grupo América Cuyo (Radio Nihuil y El Siete). A los reconocimientos se sumó el programa "Sin trámites" de Orlando Tirapu (MDZ Radio) que también ganó su Martín Fierro Federal 2026.

Tras la distinción legislativa, Sofía Crescitelli (productora de "Aconcagua, crónicas de la cumbre") y los conductores Ale Ortega, Chori Occhionero y Gisela Campos compartieron un divertido momento. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Emociones compartidas de los premiados con el Martín Fierro

En esta edición 2026 de los Martín Fierro Federales, Grupo América Cuyo se quedó con 10 de las 15 estatuillas a las que estaba nominado entre El Siete y Radio Nihuil, a lo que se sumó el galardón obtenido por "Chory Club" (FM Brava 94.9) en la categoría Entretenimientos.

Durante el acto, los protagonistas compartieron sus sensaciones. Gisela Campos -premiada por su labor en conducción en El Siete- señaló que el reconocimiento llega tras dos décadas en el canal y en un momento de cambio personal: "Lo comparto con el premio más grande que me da la vida todos los días, por eso vine con Guille (Guillermina, su hija), y con toda la gente bonita que me ha acompañado durante tantos años en esta carrera que amo".

El senador Oscar Sevilla y el diputado Carlos Ponce junto a la conductora Gisela Campos y su pequeña hija, Guillermina. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Desde la radio, Javier Dellamaggiore -distinguido por su conducción en "Hora Libre" de Radio Nihuil- valoró la estatuilla tras 50 años al aire y el respaldo legislativo: "Hacemos productos buenos y estar dentro de los buenos en el interior del país es importante".

A su turno, Agustina Fiadino -ganadora en Labor Periodística en radio por Radio Nihuil- destacó el vínculo con la audiencia y el trabajo en equipo: "Poder modificar aunque sea un poquito la vida de la gente a través de un micrófono es un montón para nosotros que le dejamos todo... y no lo hacemos solos, lo hacemos con un equipo enorme, gigante".

La periodista y conductora Agustina Fiadino agradeció el reconocimiento y habló sobre el poder de alcance de Radio Nihuil. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El entretenimiento local tuvo su distinción legislativa

Por su parte, Renzo "Chory" Occhionero resumió el desafío de hacer humor en tiempos complejos: "Es muy difícil hacer entretenimiento, es muy difícil hacer reír y sacar un poquito del eje de la realidad que están viviendo muchas personas, así que esto es un orgullo para mí". Y compartió la distinción legislativa con sus padres presentes.

Ale Ortega -conductor de "Tardes de Remate", ciclo ganador en Interés General por El Siete- destacó el carácter grupal de la distinción al transitar la sexta temporada de su programa televisivo: "Tenemos el privilegio de hacer un programa que nos hace bien, que nos hace sentir felices. Tuvimos el reconocimiento nacional con el Martín Fierro Federal y ahora tenemos el reconocimiento provincial".

Ale Ortega asistió a la distinción en la Legislatura junto a su equipo de "Tardes de Remate" (El Siete). Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En representación de "Locos por la música" -ganador en Música Folclórica por Radio Nihuil-, sus conductores Pablo Gamba y Sofía Nejis remarcaron el valor de acompañar al oyente en un día clave para la tradición local: "Estar un domingo, en un día en donde la gente por ahí se desconecta, en donde la gente quiere preparar el asadito del fin de semana para compartir en familia, entonces entrar con Radio Nihuil para nosotros es muy importante", manifestó Gamba.

Pablo Gamba y Sofía Nejis conducen "Locos por la música", los domingos por Radio Nihuil. Ganaron un Martín Fierro Federal y por eso fueron reconocidos en la Legislatura provincial. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Los ganadores distinguidos en la Legislatura de Mendoza