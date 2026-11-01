"Sentí un alivio enorme": la emoción de Sergio Dimaría al ganar el Martín Fierro Federal

Al recordar ese instante decisivo, Dimaría reveló la íntima carga emocional que arrastraba hasta el escenario: "Sentí un alivio enorme porque, como dije al recbir el premio, uno trae sus expectativas propias y son siempre cautelosas, moderadas. Pero también lleva sobre sus espaldas las expectativas de compañeros, familiares, amigos y vecinos que me dieron muchos buenos deseos previo al viaje".

Para el periodista, ese desahogo tuvo un destinatario claro: "De algún modo, el alivio fue liberarlos de una suerte de desilusión, por así decirlo. En lo personal, es la satisfacción de un reconocimiento ya cerca de cumplir 45 años en el periodismo, 40 de ellos en Noticiero Siete".

"El trabajo en equipo en producción y en la calle es imprescindible", subrayó Dimaría al dedicar su premio.

El sostén invisible: familia, redacción y el empuje de las nuevas generaciones

Detrás de cada salida al aire existe una estructura colectiva que sostiene el ritmo diario de la pantalla. Lejos de personalismos, Dimaría puso en primer plano a quienes lo acompañan en las buenas y en las malas.

"Los que comparten diariamente las alegrías, tensiones y frustraciones diarias son la familia y los compañeros de trabajo. Ellos se bancan de arriba mis manías e inseguridades; son un soporte fundamental. El trabajo en equipo en producción y en la calle es imprescindible", remarcó.

Asimismo, destacó el intercambio cotidiano con los cronistas que dan sus primeros pasos: "Alentar a mis compañeros más jóvenes por una pregunta bien hecha o una cobertura jugada es como un empuje diario para seguir con todo en el informar con la verdad y a tiempo".

Sergio Dimaría con la estatuilla de APTRA que coronó sus casi 45 años de trayectoria en el periodismo.

El desafío de sostener la credibilidad

En un ecosistema mediático saturado de versiones, inmediatez y redes sociales, el conductor reflexionó sobre la exigencia que demanda sostener la confianza del público mendocino.

"La credibilidad es un examen cada vez más severo y con razón al que nos somete la audiencia. Hay que agudizar el olfato para desechar el pescado podrido que te quieren ofrecer como noticia directa o solapadamente", analizó con crudeza.

Sergio Dimaría se consagró con el Martín Fierro Federal: "La credibilidad es un examen diario"

Por último, admitió la delgada línea por la que transita el oficio hoy en día: "En la urgencia por publicar, a veces camino por el desfiladero. Hay en ese aspecto una tensión diaria". Una tensión que, con 45 años de calle y estudio, Sergio Dimaría supo transformar en una referencia indiscutida de la pantalla local.