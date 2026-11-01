El periodismo mendocino celebró el sábado un nuevo hito en el plano nacional. Sergio Dimaría fue distinguido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) con el premio Martín Fierro Federal 2026 en la categoría Labor Periodística, reconociendo su labor diaria en El Siete.
"Sentí un alivio enorme": la emoción de Sergio Dimaría al ganar el Martín Fierro Federal
El reconocido periodista Sergio Dimaría sumó una nueva estatuilla para El Siete. APTRA premió su rigurosidad, análisis y destacada trayectoria
El galardón premió la constancia, el rigor informativo y el análisis certero que Sergio sostiene desde hace años al frente de las producciones informativas del canal, consolidando un vínculo de credibilidad con la audiencia local.
El momento del anuncio y la emoción del premio
Al escucharse su nombre en el salón, sus compañeros y colegas estallaron en aplausos. La terna reunía a destacados profesionales de distintas provincias del país, lo que realzó la trascendencia del reconocimiento para los medios de Cuyo.
Al recordar ese instante decisivo, Dimaría reveló la íntima carga emocional que arrastraba hasta el escenario: "Sentí un alivio enorme porque, como dije al recbir el premio, uno trae sus expectativas propias y son siempre cautelosas, moderadas. Pero también lleva sobre sus espaldas las expectativas de compañeros, familiares, amigos y vecinos que me dieron muchos buenos deseos previo al viaje".
Para el periodista, ese desahogo tuvo un destinatario claro: "De algún modo, el alivio fue liberarlos de una suerte de desilusión, por así decirlo. En lo personal, es la satisfacción de un reconocimiento ya cerca de cumplir 45 años en el periodismo, 40 de ellos en Noticiero Siete".
El sostén invisible: familia, redacción y el empuje de las nuevas generaciones
Detrás de cada salida al aire existe una estructura colectiva que sostiene el ritmo diario de la pantalla. Lejos de personalismos, Dimaría puso en primer plano a quienes lo acompañan en las buenas y en las malas.
"Los que comparten diariamente las alegrías, tensiones y frustraciones diarias son la familia y los compañeros de trabajo. Ellos se bancan de arriba mis manías e inseguridades; son un soporte fundamental. El trabajo en equipo en producción y en la calle es imprescindible", remarcó.
Asimismo, destacó el intercambio cotidiano con los cronistas que dan sus primeros pasos: "Alentar a mis compañeros más jóvenes por una pregunta bien hecha o una cobertura jugada es como un empuje diario para seguir con todo en el informar con la verdad y a tiempo".
El desafío de sostener la credibilidad
En un ecosistema mediático saturado de versiones, inmediatez y redes sociales, el conductor reflexionó sobre la exigencia que demanda sostener la confianza del público mendocino.
"La credibilidad es un examen cada vez más severo y con razón al que nos somete la audiencia. Hay que agudizar el olfato para desechar el pescado podrido que te quieren ofrecer como noticia directa o solapadamente", analizó con crudeza.
Por último, admitió la delgada línea por la que transita el oficio hoy en día: "En la urgencia por publicar, a veces camino por el desfiladero. Hay en ese aspecto una tensión diaria". Una tensión que, con 45 años de calle y estudio, Sergio Dimaría supo transformar en una referencia indiscutida de la pantalla local.
En pocas palabras
- Sergio Dimaría: ganó el Martín Fierro Federal 2026 a la Labor Periodística.
- Reconocimiento: APTRA premió su rigor, análisis y trayectoria en El Siete.
- Trayectoria: el periodista suma 45 años de experiencia en el medio.