Claudio Burgos, reconocido cardiocirujano y referente en trasplantología.

Para este profesional de la medicina el 20 de noviembre no es una fecha más en su vida, sino el día que trasplantó satisfactoriamente, en 2009, al cantante Sandro el bloque de corazón y pulmones en el Hospital Italiano de Mendoza, situado en Guaymallén.

Esa cirugía "marcó mi vida", dijo Burgos. La repercusión y la expectativa que generaron la intervención al artista pusieron a Mendoza en la agenda nacional durante varias semanas.

A pesar de lo exitoso del trasplante a cargo de Claudio Burgos y equipo de profesionales, Sandro falleció en enero de 2010 después de 45 días de sobrevida porque padecía una enfermedad pulmonar grave asociada a su prolongado hábito de fumar.

El cantante Sandro fue trasplantado por el cardiocirujano Claudio Burgos y equipo el 20 de noviembre de 2009 en el Hospital Italiano.

Claudio Burgos, referente en cirugía cardiovascular y trasplantología desde Mendoza

A través de los años, el cardiocirujano Claudio Burgos se consolidó como una de las figuras más importantes en el desarrollo de la cirugía cardiovascular y la trasplantología de Mendoza, el país y Latinoamérica.

A mediados de la década del '80 impulsó la creación de un programa de cirugía cardiovascular y trasplantes que convirtió al Hospital Italiano de Mendoza en un centro de referencia nacional y latinoamericano. Hasta entonces, los complejos procedimientos cardiovasculares se realizaban en Buenos Aires.

Tras formarse en países del exterior como Suecia y Estados Unidos, Claudio Burgos regresó a Mendoza en 1986 con la intención de desarrollar la trasplantología en el Italiano. En 1989, el Incucai autorizó a su equipo de profesionales a realizar trasplantes.

En 1990, el equipo dirigido por Burgos realizó el primer trasplante cardíaco de Mendoza. Fue a un paciente de 45 años que padecía una miocardiopatía dilatada. La cirugía duró aproximadamente tres horas y desde entonces, el Hospital Italiano de Mendoza comenzó a consolidarse como un centro de alta complejidad referente de cirugía cardiovascular y trasplantes.

Claudio Burgos y el primer trasplante de corazón y pulmones

En 1993, Burgos realizó el primer trasplante cardiopulmonar de Mendoza. Este tipo de intervención es considerablemente más compleja que un trasplante cardíaco aislado porque implica reemplazar simultáneamente el corazón y los pulmones en el paciente.

Claudio Burgos y 2 pacientes con 2 corazones

En 2001 y 2003, Burgos llevó adelante dos cirugías emblemáticas a dos pacientes que pasaron a tener dos corazones: José Venditti y Sergio Agüero.

Claudio Burgos convirtió al Hospital Italiano de Mendoza en centro de referencia en materia cardiovascular y de trasplantología. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El departamento de cardiocirugía dirigido por Claudio Burgos también programas de diversos tipos de cirugías:

• Coronaria

• Valvular

• De aorta

Dos hijos de Claudio Burgos también son cardiocirujanos y son parte del equipo: Pablo y Martín. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

• Cardiovascular de emergencia

• De asistencia circulatoria

• Cirugía de cardiopatías congénitas

• Trasplante cardíaco

• Trasplante pulmonar

• Trasplante cardiopulmonar

• Trasplantes renales

• Tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal