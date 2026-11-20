El cardiocirujano Claudio Burgos recibió este viernes, justo cuando su cumplen 17 años del trasplante cardiopulmonar a Sandro -caso que marcó su vida, según dijo- una distinción de la Cámara de Diputados de Mendoza como reconocimiento a su trayectoria y aportes a la medicina.
La Legislatura distinguió al cardiocirujano Claudio Burgos a 17 años del histórico trasplante a Sandro
Claudio Burgos es referente latinoamericano en materia cardiovascular y de trasplantología a lo largo de 40 años de trayectoria en el Hospital Italiano
A propuesta del diputado provincial Jorge Difonso, el cardiocirujano Claudio Burgos fue distinguido este mediodía en el Salón Margarita Malharro de Torres con la presencia del titular de Diputados, Andrés Lombardi.
"Claudio Burgos convirtió a Mendoza en un centro de referencia internacional en materia de trasplantes", señaló Difonso en la previa del reconocimiento legislativo.
Para este profesional de la medicina el 20 de noviembre no es una fecha más en su vida, sino el día que trasplantó satisfactoriamente, en 2009, al cantante Sandro el bloque de corazón y pulmones en el Hospital Italiano de Mendoza, situado en Guaymallén.
Esa cirugía "marcó mi vida", dijo Burgos. La repercusión y la expectativa que generaron la intervención al artista pusieron a Mendoza en la agenda nacional durante varias semanas.
A pesar de lo exitoso del trasplante a cargo de Claudio Burgos y equipo de profesionales, Sandro falleció en enero de 2010 después de 45 días de sobrevida porque padecía una enfermedad pulmonar grave asociada a su prolongado hábito de fumar.
Claudio Burgos, referente en cirugía cardiovascular y trasplantología desde Mendoza
A través de los años, el cardiocirujano Claudio Burgos se consolidó como una de las figuras más importantes en el desarrollo de la cirugía cardiovascular y la trasplantología de Mendoza, el país y Latinoamérica.
A mediados de la década del '80 impulsó la creación de un programa de cirugía cardiovascular y trasplantes que convirtió al Hospital Italiano de Mendoza en un centro de referencia nacional y latinoamericano. Hasta entonces, los complejos procedimientos cardiovasculares se realizaban en Buenos Aires.
Tras formarse en países del exterior como Suecia y Estados Unidos, Claudio Burgos regresó a Mendoza en 1986 con la intención de desarrollar la trasplantología en el Italiano. En 1989, el Incucai autorizó a su equipo de profesionales a realizar trasplantes.
En 1990, el equipo dirigido por Burgos realizó el primer trasplante cardíaco de Mendoza. Fue a un paciente de 45 años que padecía una miocardiopatía dilatada. La cirugía duró aproximadamente tres horas y desde entonces, el Hospital Italiano de Mendoza comenzó a consolidarse como un centro de alta complejidad referente de cirugía cardiovascular y trasplantes.
Claudio Burgos y el primer trasplante de corazón y pulmones
En 1993, Burgos realizó el primer trasplante cardiopulmonar de Mendoza. Este tipo de intervención es considerablemente más compleja que un trasplante cardíaco aislado porque implica reemplazar simultáneamente el corazón y los pulmones en el paciente.
Claudio Burgos y 2 pacientes con 2 corazones
En 2001 y 2003, Burgos llevó adelante dos cirugías emblemáticas a dos pacientes que pasaron a tener dos corazones: José Venditti y Sergio Agüero.
El departamento de cardiocirugía dirigido por Claudio Burgos también programas de diversos tipos de cirugías:
• Coronaria
• Valvular
• De aorta
• Cardiovascular de emergencia
• De asistencia circulatoria
• Cirugía de cardiopatías congénitas
• Trasplante cardíaco
• Trasplante pulmonar
• Trasplante cardiopulmonar
• Trasplantes renales
• Tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal
En pocas palabras
- Cardiocirujano Claudio Burgos: Es distinguido en la Legislatura de Mendoza por su trayectoria.
- Trasplante a Sandro: El reconocimiento coincide con el 17° aniversario de la histórica operación de trasplante cardiopulmonar al artista.
- Referente latinoamericano: Burgos consolidó a Mendoza como centro de excelencia en trasplantes.
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