Cuando Sandro se convirtió en leyenda aquí, en Mendoza, hace 15 años

La segunda evocación tiene más que ver con lo periodístico y me lleva a la calurosísima tarde del 4 de enero de ese año cuando, en plena búsqueda de los Reyes Magos para mi hijo Joaquín, recibí un mensaje en el celular. Sandro había muerto.

Sandro Sandro.

Era el punto final para una batalla extraordinaria de 45 días que incluyó chequeos médicos, el posterior trasplante del bloque cardiopulmonar, la aceptación de los nuevos órganos y una prometedora recuperación, que se apagó casi de manera arrolladora por una bacteria que anidaba en su cuerpo desde mucho antes.

Atrás quedaba el seguimiento informativo día por día, minuto a minuto, de la evolución de la salud del Gitano, de algunos contactos con la esposa, Olga Garaventa, y de ver cómo aquel hombre seguía despertando pasiones entre sus fans, muchas de las cuales se mantuvieron en guardia inclaudicable durante el mes y medio en que hubo vida y esperanza.

Sandro, ese objetivo periodístico

Sandro, el artista, fue un objetivo periodístico pero también un hombre común que se aferró a la vida todo lo que pudo, aún con bajísimas chances de sobrevida.

"Para mí no es Sandro; es Roberto Sánchez, mi marido", repetía Olga Garaventa mientras en la vereda del Hospital Italiano el público se acercaba para despedirlo con un peluche, un cartel hecho a mano o una mano posada sobre el cortejo fúnebre, camino del aeropuerto.

Sandro y Olga, la esposa.jpeg Olga Garaventa, la viuda de Sandro y una gigantografía del artista.

Durante casi dos meses, Mendoza fue epicentro del interés de los medios porteños, que destinaron corresponsales y largos informes sobre Sandro en televisión, radios y diarios, todo desde Guaymallén.

Aquella calurosísima tarde de enero de 2010 su partida fue sólo física, como suele ocurrir con los artistas que dejan un buen legado.

Ya en 1968 Sandro había escrito y cantado algo así como un mandato o una consigna para sus seguidores. En especial para sus "nenas":

Basta repasar la letra de la canción Una muchacha y una guitarra para comprender qué esperaba Sandro de los suyos:

No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad, quiero que me recuerden como a la misma felicidad

Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar

Estaré entre la arena, y sobre el viento que agita el mar.

Sandro.jpg Sandro: locuaz y seductor de varias generaciones.

Más allá de la efeméride, las canciones de Sandro siempre están. Como su historial con Los de fuego. Como las baladas de los últimos años. Como aquellos shows intimistas. Como aquellas baladas intensas y esforzadas, con la indispensable colaboración de un equipo de oxígeno bien disimulado y siempre a mano.

Aquel ocaso fue el comienzo de la leyenda que sigue viva, aunque con su partida Sandro se haya llevado pedacitos de la juventud de muchos que hoy se aferran a Youtube o a los viejos vinilos para que el show no termine jamás.