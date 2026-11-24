La Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza (Aehga) difundió una carta abierta dirigida a legisladores y presidentes de bloque de Mendoza con un objetivo claro: lograr mayor peso del enogastroturismo, los fondos del Emetur y el acceso al financiamiento en el tratamiento del Presupuesto 2027.
Hoteleros y gastronómicos pidieron ser tenidos en cuenta en el Presupuesto 2027 de Mendoza
Solicitaron mayor protagonismo del enogastroturismo en los gastos que prevé la provincia para 2027
En el pronunciamiento, fechado en noviembre de 2026 y firmado por la comisión directiva de la entidad, el sector señala que respeta el debate de fondo en curso sin tomar posición sobre él, pero plantea la necesidad de aprovechar el tiempo adicional para incorporar la mirada de una actividad que -sostiene la misiva- motoriza aproximadamente el 8% del empleo y el 4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza, además de generar divisas sin exportar productos, ya que los visitantes gastan directamente en hoteles, restaurantes, bodegas y comercios locales.
Los puntos señalados en la carta de Ahega
Si bien la carta reconoce que el proyecto contempla sectores estratégicos como el financiamiento para el desarrollo productivo y las obras de energía, la cámara empresaria pide que esa planificación incluya de manera expresa al enogastroturismo y detalla cuatro puntos centrales:
- Inclusión explícita del turismo: solicita que el turismo -incluyendo la gastronomía y el enoturismo- figure reconocido de manera expresa en el texto y en la planificación futura, y que las empresas del rubro puedan acceder a las líneas de financiamiento y apoyo previstas para el desarrollo productivo.
- Destino de los fondos del Emetur: pide que los recursos del ente se destinen exclusivamente a la promoción turística que le asigna la ley, planteando que los sueldos y gastos de funcionamiento sean afrontados desde el Ministerio para que cada peso del presupuesto del organismo se aplique efectivamente a promocionar a Mendoza.
- Participación en las acciones de promoción: reclama que AEHGA y las cámaras empresarias del Consejo Consultivo sean convocadas e incorporadas a las actividades promocionales financiadas con esos fondos, aportando conocimiento del mercado y capacidad de ejecución.
- Coherencia con el marco legal vigente: recuerda que la Ley Provincial 8.845 de 2016 reconoce al turismo como “industria de interés provincial” y pide que ese estatus se refleje en la asignación de recursos y en las prioridades de política pública por su generación de empleo genuino y su aporte sostenible.
Finalmente, la asociación subrayó que la identidad de Mendoza construida en torno al vino, la gastronomía y el paisaje sostiene a miles de familias, llama a tratar el tema como una causa común más allá de las diferencias políticas y pone a disposición su propuesta para trabajar junto a cada bloque legislativo.
En pocas palabras
- Enogastroturismo: Hoteleros y gastronómicos reclaman mayor protagonismo en el Presupuesto 2027 de Mendoza.
- Financiamiento y Promoción: Piden incluir al sector en líneas de crédito y destinar fondos del EMETUR exclusivamente a la promoción turística.
- Marco Legal: Recuerdan que la ley provincial 8.845 de 2016 reconoce al turismo como "industria de interés provincial".