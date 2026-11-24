En el pronunciamiento, fechado en noviembre de 2026 y firmado por la comisión directiva de la entidad, el sector señala que respeta el debate de fondo en curso sin tomar posición sobre él, pero plantea la necesidad de aprovechar el tiempo adicional para incorporar la mirada de una actividad que -sostiene la misiva- motoriza aproximadamente el 8% del empleo y el 4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza, además de generar divisas sin exportar productos, ya que los visitantes gastan directamente en hoteles, restaurantes, bodegas y comercios locales.

El enogastroturismo es muy importante para Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Los puntos señalados en la carta de Ahega

Si bien la carta reconoce que el proyecto contempla sectores estratégicos como el financiamiento para el desarrollo productivo y las obras de energía, la cámara empresaria pide que esa planificación incluya de manera expresa al enogastroturismo y detalla cuatro puntos centrales: