La votación del Presupuesto 2027 en Diputados. Foto: Cámara de Diputados

El debate

En medio del debate del Presupuesto 2027, que arrancó pasado el mediodía, cada bloque fue marcando la postura que finalmente se reflejó en la votación posterior.

Así por ejemplo la diputada del PRO, Cintia Gómez marcó algunos aportes que se le hizo al texto original, pero rescató que su bancada -integrada por 4 legisladores- iba a acompañar el aval a la pauta de gastos y el endeudamiento.

La oficialista -y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- Elisabeth Crescitelli volvió a minimizar los cambios que sufrió el texto original e insistió en que el endeudamiento de 320 millones de dólares que incluye el Presupuesto 2027 "no supone que el Gobierno aumente el stock de deuda pública", sino que la estrategia es "reemplazar deuda con un mejor financiamiento".

También rescató que la parte del endeudamiento de 120 millones de dólares para obras de infraestructura eléctrica vendría a reponer lo que se pudo destinar del Fondo del Resarcimiento por ejemplo para obras como el anillo eléctrico de San Rafael y General Alvear, y las estaciones transformadoras de Mendoza Norte (Las Heras y Ciudad) y del Valle de Uco.

Por si fuese necesario reiterarlo, la diputada radical de San Martín recalcó que la disponibilidad de ese Fondo del Resarcimiento está establecida por ley y que es esa norma la que define a qué obras se destina, y qué requisitos deben cumplir los proyectos para ser capitalizados con ese fondo.

A su turno Griselda Petri rescató las incorporaciones que se le hizo al discutido artículo 38, en donde aparece el endeudamiento tanto para el plan de desarrollo productivo, como para las obras eléctricas. "Necesitamos que se le diera claridad a cómo se usaría ese endeudamiento que no es menor, porque se piden 320 millones de dólares y el stock de deuda pública de la provincia hoy es de 872 millones de dólares", argumentó.

La crítica del PJ a la toma de deuda y al manejo de la deuda de Cornejo

La postura opositora del PJ quedó clara cuando tomó la palabra el jefe de ese bloque en Diputados, Germán Gómez.

El sanrafaelino no sólo rechazó el roll over plurianual que pide el Presupuesto 2027 y que se extiende hasta el año 2029, sino que puso la lupa en cómo se incrementará el stock de deuda pública si la Legislatura le aprueba a la gestión de Cornejo la chance de tomar nueva deuda.

"El artículo 38, está cargado como en la letra de la banda de Divididos", comenzó diciendo con una metáfora rockera. Y amplió: "Este Gobierno no ha administrado bien la deuda, fìjense que cuando tomó el gobierno Cornejo en el 2015 la deuda era de 772 millones y ahora, si le aprueban esta nueva va a terminar el mandato con 1.200 millones de deuda. Entonces no se cumple la ley de Responsabilidad Fiscal", remarcó Gómez.