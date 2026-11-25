Nacido en Santiago del Estero en 1936, Santucho empezó su militancia en espacios universitarios, participó en la creación del Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP) y en 1965 fundó el PRT, una agrupación marxista revolucionaria que apostaba por la lucha armada para llegar al poder. A principios de los años 70 impulsó la conformación del ERP, que se convirtió en la principal organización guerrillera marxista del país.

El accionar del ERP y su choque con gobiernos constitucionales

Bajo el mando de Santucho, el ERP protagonizó golpes militares, atentados, secuestros extorsivos para financiarse —como el del empresario Oberdan Sallustro, titular de Fiat Argentina, secuestrado y asesinado en 1972— y un intento de guerrilla rural en Tucumán.

Entre los episodios más resonantes atribuidos a la organización se destacan:

El ataque al Comando de Sanidad del Ejército en 1973 y el asalto al cuartel de Azul en enero de 1974

El intento de copamiento de la Fábrica Militar de Villa María y el ataque al Batallón de Arsenales de Monte Chingolo en diciembre de 1975

Uno de los puntos que más discusión genera hoy es que buena parte de estas acciones ocurrieron tras el regreso de la democracia en 1973. Historiadores señalan que el ERP desconoció la legitimidad de los gobiernos electos y sostuvo su estrategia armada durante las presidencias de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón e Isabel Perón.

Fuga de Rawson, muerte en 1976 y un legado dividido

Santucho estuvo detenido en varias ocasiones y en 1972 participó de la fuga del penal de Rawson, un episodio que luego derivó en la Masacre de Trelew. Tras recuperar la libertad, siguió al frente del ERP hasta el golpe de Estado de marzo de 1976.

El 19 de julio de 1976 murió durante un operativo militar en un departamento de Villa Martelli, en el que también falleció Benito Urteaga, otro de los dirigentes centrales de la agrupación. El cuerpo de Santucho nunca fue entregado a su familia y continúa desaparecido.

A medio siglo de su muerte, su figura sigue generando posturas enfrentadas: mientras algunos sectores resaltan su militancia revolucionaria y su oposición a regímenes autoritarios, otros subrayan su responsabilidad al frente de una organización armada que recurrió a secuestros y ataques militares por fuera de las vías democráticas. El homenaje proyectado en la UBA reavivó así la discusión sobre cómo leer y recordar uno de los períodos más violentos de la historia argentina reciente.

El descubrimiento de Santucho en el año 2026

La polémica por el homenaje a Santucho, que finalmente se suspendió, llevó a que su nombre fuese buscado en Google. De hecho, el aumento fue de 5000% según Google Trends, comparando con misma fecha del año pasado.

Asimismo, los mismos usuarios que buscaron información sobre Santucho también lo hicieron sobre el ERP y la Universidad de Buenos Aires. En el caso del dirigente guerrillero, la principal búsqueda tuvo que ver con saber quién fue y en segundo lugar el homenaje.

Asimismo, aquellas personas que buscaron información sobre Santucho, se interesaron también en la serie Gordon, de Netflix, en la que se cuenta la historia de un ladrón que se convirtió en el único civil en estar a cargo de un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.