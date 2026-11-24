Qué dijo Luis Petri

Para fundamentar su repudio, el diputado nacional libertario recordó uno de los hechos más conocidos atribuidos a la organización armada en la década del '70: "En agosto de 1974, el ERP de Santucho asaltó la Fábrica Militar de Villa María y secuestró y torturó al entonces mayor Argentino del Valle Larrabure. Lo tuvieron 372 días encerrado en una 'cárcel del pueblo', en un pozo, y lo devolvieron muerto".

Petri, que aspira a ser el próximo gobernador de Mendoza, concluyó de manera categórica: "Santucho no merece reconocimientos sino repudios y condenas".

El flyer que circula anunciando el homenaje a Santucho.

La defensa del hijo de Santucho y las críticas al gobierno

En la vereda opuesta, Mario Santucho (hijo) respaldó en declaraciones radiales el homenaje aprobado en la Facultad de Ciencias Sociales y aseguró que la actividad continúa confirmada para el 10 de diciembre.

Según explicó, "la iniciativa surge de un grupo cultural de la zona sur del conurbano, que hizo una especie de busto, una imagen de mi viejo. En conversación con profesores de la UBA se les ocurrió ponerlo en la Facultad de Sociales". Además, remarcó que el proyecto atravesó los canales institucionales de esa casa de estudios: "Llevaron la propuesta al Consejo Directivo de la facultad y se aprobó hace un mes, por mayoría, casi unanimidad".

Frente a las críticas oficiales y los pedidos para frenar la actividad, Santucho sostuvo que "el acto se hace" y advirtió que "la única forma que no se haga es que las autoridades de la UBA, (Emiliano) Yacobitti y el rectorado lo censuren".

Al analizar el origen de la polémica tras la difusión de la convocatoria realizada por la agrupación universitaria La Mella, apuntó directamente contra el Ejecutivo nacional: "Se desencadenó una ofensiva muy grande de la ultraderecha, motivada desde el gobierno, contra este intento de hacer un homenaje y con esta idea de que la universidad es una especie de lugar en donde se hace cualquier cosa, menos estudiar y no se promueve el país".

En esa misma línea, cuestionó las publicaciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al señalar que "en medio de un feriado, se pone a tuitear de manera desesperada, arrobando todo el tiempo a Milei", y denunció que dentro del ámbito académico existen sectores que buscan impulsar "una campaña para borrar los murales que hay sobre el Che en las universidades".