En una sesión de la Facultad de Ciencias Sociales se decidió no hacer el homenaje a Santucho.

Los argumentos para dar marcha atrás

El nuevo texto admite que el tema no tuvo un debate suficiente en el Consejo al tratarse sobre tablas y que la repercusión pública obligaba a reconsiderarlo. También menciona las controversias que rodean la trayectoria de Santucho, fundador del PRT y jefe del ERP, organización que recurrió a la lucha armada entre 1973 y 1976, es decir, también bajo gobiernos constitucionales.

En lugar del acto, las autoridades convocaron a una jornada académica sobre el contexto social, económico y político de los años 60 y 70, con especialistas de distintas disciplinas y posiciones teóricas e ideológicas.

Las presiones: UBA, Gobierno y Justicia

La suspensión llegó pocas horas después de que el vicerrector, Emiliano Yacobitti, rechazara públicamente el homenaje. Sostuvo que la universidad no puede reconocer a quien usó la violencia contra el orden democrático, y anticipó que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior.

El gobierno nacional también intervino. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le envió una carta al rector Ricardo Gelpi para pedir que se impidiera el acto y se evaluaran sanciones a sus promotores, y advirtió sobre posibles responsabilidades penales y administrativas. Cabe recordar que el Ejecutivo no puede suspender actividades de las universidades nacionales ni sancionar a sus integrantes, por la autonomía universitaria que reconocen la Constitución y la Ley de Educación Superior.

En la Justicia hubo tres presentaciones:

Carlos Stornelli: el fiscal federal pidió investigar el homenaje y solicitó una cautelar para frenar el acto y la colocación de la obra. Planteó una posible apología del delito y preguntas sobre el uso de fondos, bienes y personal universitarios.

el fiscal federal pidió investigar el homenaje y solicitó una cautelar para frenar el acto y la colocación de la obra. Planteó una posible apología del delito y preguntas sobre el uso de fondos, bienes y personal universitarios. Guillermo Tiscornia: el exjuez federal presentó otra denuncia penal.

el exjuez federal presentó otra denuncia penal. Sergio Capozzi: el diputado nacional atribuyó a la decana los presuntos delitos de apología del crimen e incitación a la violencia colectiva.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal también se pronunció en contra. Su presidenta, Alejandra García, recordó que la organización de Santucho recurrió a secuestros, asesinatos y violencia armada.

Quién fue Santucho

Participó de la fundación del PRT en 1965 y promovió la creación del ERP en 1970. Se le atribuyen, entre otras acciones, el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en 1973, el copamiento de la guarnición de Azul en 1974, y el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, ambos en 1975. Murió el 19 de julio de 1976 en un operativo militar en Villa Martelli, bajo la última dictadura, y su cuerpo nunca fue hallado.