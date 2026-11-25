Ulpiano Suarez fue distinguido.

Las palabras de Ulpiano Suarez

Tras recibir la distinción, Ulpiano Suarez expresó: “Acompañamos a la comunidad peruana de Mendoza en la inauguración de la Plaza Perú, en El Challao, Las Heras, y en el develamiento del busto del Gran Almirante Miguel Grau”.

Sobre el reconocimiento otorgado por la sede consular, el jefe comunal de Capital señaló: “Para mí fue un honor recibir un reconocimiento del Consulado del Perú por el trabajo que venimos haciendo junto a la comunidad peruana que vive en nuestra provincia. Lo recibo con mucha gratitud y en nombre de todo el equipo de la Ciudad”. Asimismo, agradeció al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; al embajador del Perú en Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber; y al cónsul general, Alberto Hart Merino, por la iniciativa y el encuentro.

Al referirse al aporte cotidiano de los ciudadanos peruanos en el territorio mendocino, Suarez afirmó: “La comunidad peruana es parte de la historia y del presente de Mendoza: trabaja, emprende, comparte su cultura y aporta todos los días al crecimiento de nuestra provincia. Ojalá esta plaza sea un lugar de encuentro para todos”.

Ulpiano Suarez durante el acto de reconocimiento.

El acto en El Challao y los premiados

La actividad fue encabezada por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, junto con cónsul general del Perú en Mendoza, ministro consejero Alberto Hart Merino, con la presencia de representantes diplomáticos, autoridades provinciales y municipales, miembros de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú e integrantes de la comunidad peruana.

En su intervención, Lo Presti calificó a Ulpiano Suarez como “nuestro vecino y colega” y explicó que la creación de la plaza nació a partir de una propuesta impulsada por el consulado, pensada para que la comunidad peruana contara con un espacio de representación y, a la vez, se consolidara como un punto de referencia para quienes viven en El Challao.

El intendente lasherino destacó además los lazos históricos entre Perú y Argentina desde la gesta sanmartiniana -“El Perú y la Argentina tienen una fraternidad que trasciende a cualquier otra fraternidad con otros pueblos de Latinoamérica”- y recordó tanto la relación de José de San Martín con Mendoza y Perú como el respaldo peruano a la Argentina durante la Guerra de Malvinas.

Junto a Ulpiano Suarez, recibieron el Premio de Honor “Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga”:

Francisco Lo Presti , intendente de Las Heras

José María Videla , subsecretario de Relaciones Institucionales de la Provincia

Franco Gennari , coordinador de Relaciones Institucionales de la Ciudad de Mendoza

comisario inspector Mario Riili, jefe de Policía de Jefatura Distrital Uno

Durante la jornada se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia, el izamiento de las banderas de Argentina y Perú, la interpretación de ambos himnos nacionales y del Himno de la Marina de Guerra del Perú, el corte de cinta y una ofrenda floral en homenaje al almirante Miguel Grau Seminario.