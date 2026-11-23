Emilia Vargas completó los 10 kilómetros en 37 minutos y 52 segundos y fue la ganadora de la categoría femenina de la Maratón Nocturna. La siguieron María José Rosales y Belén Alegre. Foto: Ciudad de Mendoza

Quiénes ganaron los 10K de la Maratón Nocturna

En la categoría femenina, Emilia Vargas completó los 10 kilómetros en 37 minutos y 52 segundos. El segundo puesto fue para María José Rosales, con 38 minutos y 40 segundos, mientras que Belén Alegre terminó tercera, con 39 minutos y 35 segundos.

En la rama masculina, Juan Martín Fernández cruzó la meta en 32 minutos y 30 segundos. El podio lo completaron Juan Emilio Medina, con 33 minutos y 8 segundos, y Maxi García, con 33 minutos y 42 segundos.

En la categoría masculina de la Maratón Nocturna el primer puesto fue para Juan Martín Fernández en 32 minutos y 30 segundos. Fue seguido por Juan Emilio Medina y Maxi García. Foto: Ciudad de Mendoza

Los tres primeros puestos de cada categoría recibieron premios de $300.000, $200.000 y $100.000, respectivamente.

Para Fernández, el triunfo tuvo un significado especial: había conseguido subir al podio en ediciones anteriores, pero esta vez logró quedarse por primera vez con el primer lugar. El atleta destacó la exigencia del circuito y el acompañamiento del público durante el recorrido.

Ulpiano Suarez también participó de la carrera

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se sumó a los 10K junto a su esposa Daniela y su hijo Augusto. También participaron las representantes vendimiales de la capital, María Celeste Sammartino y Sofía Agustina Sosa Pucciarelli.

Tras cruzar la línea de llegada, Suarez destacó la convocatoria y señaló que se trató de la edición más concurrida de la competencia, con más de 2.000 corredores.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpianio Suarez, participó de la Maratón Nocturna, junto a su esposa Daniela y su hijo Augusto. Foto: Ciudad de Mendoza

El jefe comunal también remarcó la presencia de personas que participaban por primera vez en una carrera y el alcance de una propuesta que convocó tanto a atletas locales como a visitantes de otras provincias.

Una propuesta de casamiento después de cruzar la meta

La noche dejó una historia que trascendió lo deportivo. Después de completar la carrera, Yamila Vera recibió una propuesta de casamiento de su pareja, Cristian Theiler, con quien lleva casi seis años de relación.

Cristian había preparado la sorpresa durante aproximadamente un mes y medio, con la complicidad de amigas de Yamila. Eligió la llegada de la maratón para hacerle la pregunta y recibió un esperado sí.

La maratón también tuvo una propuesta de casamiento. Fue una sorpresa para Yamila Vera, quien le dio el sí a su pareja Cristian Theiler. Foto: Ciudad de Mendoza

La participante contó que siempre había tenido la ilusión de casarse y que vivir ese momento después de completar una carrera fue especialmente significativo. La pareja ya comenzó a imaginar su boda, que podría concretarse durante 2027.

Running, recuperación y encuentro familiar

La competencia también tuvo actividades alrededor del circuito. Distintos grupos de running instalaron carpas y puntos de encuentro, mientras que emprendedores ofrecieron productos vinculados con la alimentación saludable y la actividad física.

La Universidad Maza dispuso un espacio de recuperación kinésica con masajes, fisioterapia y atención especializada para los participantes después del esfuerzo físico.

Más de 2.000 personas participaron de la 5° edición de la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza. Foto: Ciudad de Mendoza

Además, familiares y amigos acompañaron a los corredores desde los jardines del Parque Cívico, donde muchos disfrutaron de la jornada al aire libre con mantas y reposeras.

La organización de la Maratón Nocturna dispuso puestos de hidratación, guardarropas, asistencia médica y un operativo de seguridad, prevención y ordenamiento del tránsito durante el desarrollo de la prueba.