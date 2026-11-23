Lograr un jardín tupido, verde y resistente no depende únicamente del riego frecuente, sino de respetar la medida justa para cortar el pasto. De acuerdo con los criterios actuales de jardinería sustentable, la altura general recomendada para mantener saludable el manto verde se ubica entre los 5 y 9 centímetros, aunque ciertos céspedes ornamentales o de estación cálida suelen conservarse entre los 3 y 5 centímetros según la especie y el uso que reciba el terreno.
Más allá de los centímetros exactos, los especialistas coinciden en que existe una norma fundamental para no dañar la planta: respetar siempre la regla de un tercio. Este principio establece que nunca se debe cortar más de un tercio de la altura total de la hoja en una sola pasada, ya que una poda drástica debilita el sistema radicular y frena la capacidad de recuperación del césped del jardín.
Cómo ajustar el corte del césped en verano, invierno y cuando creció de más
La altura ideal del pasto no es fija durante los doce meses, sino que debe adaptarse al clima y al ritmo biológico de crecimiento. Durante la primavera y el verano, cuando las temperaturas elevadas exigen al máximo la resistencia del suelo, conviene dejar el césped más alto, cerca de los 6 a 9 centímetros. Esa cobertura extra proyecta sombra natural sobre la tierra, ayuda a conservar la humedad, impide la germinación de malezas y protege las raíces frente al calor intenso.
En cambio, con la llegada del otoño y el invierno, cuando el metabolismo vegetal desacelera su desarrollo, es posible mantener el corte de pasto en un nivel algo más bajo, alrededor de los 5 a 6 centímetros. Por otro lado, si el césped quedó descuidado y superó ampliamente su altura recomendada, nunca hay que bajarlo de golpe: lo indicado es reducirlo de forma gradual en dos o tres cortes separados por algunos días para evitar un estrés severo en la planta.
Tres cuidados esenciales antes de pasar la cortadora de césped
Uno de los errores más habituales en el mantenimiento doméstico consiste en cortar el pasto al ras con la intención de espaciar las tareas de jardinería. Lejos de ahorrar trabajo, dejar el suelo desnudo expone la tierra directamente al sol, debilita la estructura del césped y crea el escenario perfecto para que avancen los yuyos invasores.
El estado de las herramientas y el momento elegido también determinan la salud del jardín. Trabajar con cuchillas bien afiladas garantiza un corte limpio que evita deshilachar las puntas de las hojas —un daño que suele teñir el parque de un tono amarillento—, mientras que cortar siempre con el pasto seco impide que las briznas se aplasten o terminen trabando el mecanismo de la máquina.
Finalmente, antes de encender la cortadora de césped, resulta indispensable revisar y regular la altura de las ruedas. Como los equipos tradicionales suelen ofrecer un rango de ajuste de entre 2,5 y 8 centímetros, configurar la medida exacta antes de empezar permite adaptar el trabajo a las necesidades reales de cada variedad de césped, como grama, bermuda o festuca, asegurando un parque parejo y vigoroso durante toda la temporada.
Puntos importantes a tener en cuenta a la hora de cortar el pasto
- La medida ideal del pasto cambia según el momento del año
- No hay que cortar al ras, ya que esto debilita al césped
- Lo mejor es cortar con el pasto seco
En pocas palabras
- Altura ideal: El pasto debe mantenerse entre 5 y 9 cm, adaptándose a la estación y especie.
- Regla de un tercio: No cortar más de un tercio de la hoja por pasada para no dañar el césped.
- Cuidados clave: Usar cuchillas afiladas, cortar el pasto seco y ajustar la altura de corte de la máquina.