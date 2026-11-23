En cambio, con la llegada del otoño y el invierno, cuando el metabolismo vegetal desacelera su desarrollo, es posible mantener el corte de pasto en un nivel algo más bajo, alrededor de los 5 a 6 centímetros. Por otro lado, si el césped quedó descuidado y superó ampliamente su altura recomendada, nunca hay que bajarlo de golpe: lo indicado es reducirlo de forma gradual en dos o tres cortes separados por algunos días para evitar un estrés severo en la planta.

Tres cuidados esenciales antes de pasar la cortadora de césped

Uno de los errores más habituales en el mantenimiento doméstico consiste en cortar el pasto al ras con la intención de espaciar las tareas de jardinería. Lejos de ahorrar trabajo, dejar el suelo desnudo expone la tierra directamente al sol, debilita la estructura del césped y crea el escenario perfecto para que avancen los yuyos invasores.

El estado de las herramientas y el momento elegido también determinan la salud del jardín. Trabajar con cuchillas bien afiladas garantiza un corte limpio que evita deshilachar las puntas de las hojas —un daño que suele teñir el parque de un tono amarillento—, mientras que cortar siempre con el pasto seco impide que las briznas se aplasten o terminen trabando el mecanismo de la máquina.

Finalmente, antes de encender la cortadora de césped, resulta indispensable revisar y regular la altura de las ruedas. Como los equipos tradicionales suelen ofrecer un rango de ajuste de entre 2,5 y 8 centímetros, configurar la medida exacta antes de empezar permite adaptar el trabajo a las necesidades reales de cada variedad de césped, como grama, bermuda o festuca, asegurando un parque parejo y vigoroso durante toda la temporada.

Puntos importantes a tener en cuenta a la hora de cortar el pasto