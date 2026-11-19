Hay una gran expectativa entre los runners por la Maratón Nocturna.

Qué calles estarán cortadas y en qué horarios por la Maratón Nocturna en la Ciudad Mendoza

El epicentro de la actividad se situará en la explanada de Casa de Gobierno, sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo, donde la concentración general y la largada oficial están pautadas para las 20.30 horas.

A partir de ese momento, agentes municipales pondrán en marcha un despliegue vial destinado a resguardar la integridad de los corredores y sostener la fluidez del tránsito mediante bloqueos totales en el circuito principal y cortes transitorios e intermitentes en las zonas aledañas.

La Maratón Nocturna tiene un circuito donde se visitan lugares emblemáticos de la ciudad.

De acuerdo con el cronograma oficial, las arterias incluidas dentro del recorrido de la prueba permanecerán cerradas por completo entre las 20.30 y las 22.30 horas. La restricción total abarcará a las calles Mitre, Rivadavia, Chile y el eje conformado por Sarmiento y Emilio Civit, además de todo el perímetro lindero al lago del Parque General San Martín y cada una de las intersecciones con sus calles transversales.

Mientras se extienda la ventana horaria de la carrera, los conductores que deban desplazarse por la capital mendocina contarán con vías alternativas habilitadas para esquivar el radio afectado y evitar demoras. En paralelo, la organización dispuso un espacio específico de estacionamiento para facilitar el arribo y la desconcentración de los atletas inscriptos en el certamen.

La Ciudad de Mendoza informó cuáles calles estarán cortadas por la Maratón Nocturna.

Vías alternativas de circulación

Quienes se desplacen de:

• Sur a norte podrán optar por el interior del Parque General San Martín, Av. de Circunvalación Carlos Thays y Lencinas sobre el costado oeste del recorrido, o bien circular por España, San Martín y San Juan hacia el costado este.

• De norte a sur, las alternativas habilitadas serán Lencinas, Carlos Thays y Corredor del Oeste en el sector oeste, mientras que por el este se podrá transitar por 9 de Julio, San Martín y Rioja.

Para quienes necesiten cruzar la capital de:

• Este a oeste, el operativo contempla como vías sugeridas las calles Peltier y Pueyrredón hacia el sector sur, y Necochea, Las Heras y Juan B. Justo hacia el norte.

• De oeste a este contará con las calles Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno en el costado sur, además de Lencinas, Nicolás Avellaneda y Gutiérrez en el margen norte del trazado.

Asimismo, el servicio del Metrotranvía se verá interrumpido durante una hora, entre las 21 y las 22, en coincidencia con el desarrollo principal de la competición.