Mendoza se prepara para vivir un fin de semana a puro vóley. Del 20 al 22 de noviembre, el Club General San Martín Pacífico será epicentro del Pacífico Sudamericano MasterWine, un torneo que reunirá a equipos de distintos países de la región.
Con 66 equipos de Argentina, Chile, Brasil y Perú, el torneo se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Club General San Martín Pacífico
Mendoza se prepara para vivir un fin de semana a puro vóley. Del 20 al 22 de noviembre, el Club General San Martín Pacífico será epicentro del Pacífico Sudamericano MasterWine, un torneo que reunirá a equipos de distintos países de la región.
El cronograma no solo incluirá un 3 días de competencia sino que también habrá una propuesta gastronómica y celebración por la reunión de distintas naciones en pos del deporte.
Serán 66 equipos, entre las ramas femenina y masculina de Argentina, Chile, Brasil y Perú, los que competirán en el certamen Pacífico Sudamericano MasterWine. El Club General San Martín Pacífico pondrá en funcionamiento 5 canchas en simultáneo, y la competencia se completará en otras sedes de la provincia (Círculo Policial, Club Ceferino, Manzotti y Banco Previsión).
• Femenino: +30, +40 y +50
• Masculino: +40 y +50
Además de los partidos, los participantes y sus acompañantes podrán disfrutar de:
• Carpa con comidas y música durante todo el fin de semana
• Fiesta del sábado, organizada especialmente para los jugadores del torneo (en Gutiérrez)
• Sorteos y premios
• Pileta disponible
• Y muchas otras sorpresas
El viernes, la actividad comenzará a partir de las 14 en el Club General San Martín y se extenderá hasta la madrugada con un sunset organizado en las instalaciones de Pacífico. El sábado la jornada arrancará desde las 8 de la mañana con una celebración por la noche para los competidores; y el domingo será el cierre de la competencia a partir de las 8 de la mañana en la sede de calle Perú.
El Pacífico Sudamericano MasterWine será un encuentro del vóley máster sudamericano que combinará deporte, camaradería y la hospitalidad mendocina. Las actividades del fin de semana son abiertas a todo público para quienes deseen asistir.