Categorías en disputa

• Femenino: +30, +40 y +50

• Masculino: +40 y +50

Vóley y algo más en el Club General San Martín

Además de los partidos, los participantes y sus acompañantes podrán disfrutar de:

• Carpa con comidas y música durante todo el fin de semana

• Fiesta del sábado, organizada especialmente para los jugadores del torneo (en Gutiérrez)

• Sorteos y premios

• Pileta disponible

• Y muchas otras sorpresas

El viernes, la actividad comenzará a partir de las 14 en el Club General San Martín y se extenderá hasta la madrugada con un sunset organizado en las instalaciones de Pacífico. El sábado la jornada arrancará desde las 8 de la mañana con una celebración por la noche para los competidores; y el domingo será el cierre de la competencia a partir de las 8 de la mañana en la sede de calle Perú.

El Pacífico Sudamericano MasterWine será un encuentro del vóley máster sudamericano que combinará deporte, camaradería y la hospitalidad mendocina. Las actividades del fin de semana son abiertas a todo público para quienes deseen asistir.