No obstante, el informe del colegiado Bryan Ferreyra dejó para el final un párrafo que caló hondo en el conjunto mendocino: "Yo sigo en cercanía al arquero junto con mi equipo arbitral y escuchamos, sin identificar quién había sido dada la cantidad de gente acumulada, decirle al arquero: ‘Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende‘".

Esta frase deja entrever que para el árbitro es necesario poner sobre la mesa la idea de que el Deportivo Maipú quiso ganar en el escritorio lo que no logró obtener en el campo de juego, más allá del ataque, de las complicaciones que sufrió el arquero y que no le permitieron continuar con el normal curso del partido.

Para colmo, aunque ambas parcialidades están expectantes y sin una confirmación oficial, la AFA avanzó con una decisión que dejó la situación en puntos suspensivos: eligió a los coleagiados que dirigirán los cuartos de final del Reducido.

El arquero del Deportivo Maipú se mostró visiblemente afectado por la explosión.

Ya están los árbitros para el próximo partido del ¿Deportivo Madyn o Deportivo Maipú?

En los cuartos de final aguarda Gimnasia y Esgrima de Jujuy para recibir en el Estadio 23 de Agosto al Deportivo Madryn o al Deportivo Maipú en un encuentro programado para el sábado 21 de noviembre a partir de las 21.30.

Bruno Amiconi será el juez principal y estará acompañado por Juan Del Fueyo y Ernesto Callegari como asistentes mientras que Francisco Acosta será el cuarto árbitro. Desde los pasillos de la AFA dejaron entrever que la decisión se tomará e informará el jueves por la noche.