El balance estadístico refleja una efectividad arrolladora a lo largo de todo el año:

Partidos jugados : 17

17 Ganados: 15

15 Empatados: 0

0 Perdidos: 2

El recorrido comenzó en marzo con la gira de amistosos frente a Mauritania y Zambia, antes de la puesta a punto definitiva en junio ante Honduras e Islandia. Ya en la cita mundialista, Argentina firmó una fase de grupos perfecta con tres triunfos consecutivos y superó cuatro exigentes cruces de eliminación directa (incluidos dos alargues infartantes) hasta caer por la mínima en tiempo suplementario en la gran final ante España.

La Selección argentina fue subcampeona del mundo.

Los amistosos continuarón tras la Copa del Mundo. Bolivia, Burkina Faso, Benín (la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina), Uruguay y Costa Rica fueron los rivales a los que se enfrentó la Albiceleste.

Uno por uno, los partidos de la Selección argentina