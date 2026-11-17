Más allá de las impericias del arbitraje argentino del que está a cargo, Federico Beligoy quedó en el ojo de la tormenta al registrarse pagos exacerbados desde la AFA hacia él, tanto en efectivo como por transferencia bancaria.

Ajustando los valores nominales del monto final registrado a la inflación, el árbitro recibió más de 420 millones de pesos en dos tramos, entre noviembre de 2020 y abril de 2022, y desde 2024 hasta marzo del año pasado.

En la primera etapa, los registros muestran 20 entregas de dinero en efectivo por un total superior a los 10,8 millones de pesos de la época, con un valor actual de $306 millones.

El primer desembolso del que se sospecha quedó registrado el 2 de noviembre de 2020, con otros tres movimientos en ese mismo mes y pagos periódicos durante el año siguiente, que se cortaron en julio.

Luego de que la secuencia se detuviera durante varios meses y vuelva a aparecer en abril de 2020, los últimos pagos investigados ocurrieron entre 2024 y marzo de 2025, con un total que supera los $420 millones entre ambas etapas.

El material incluye alrededor de 275.000 movimientos, incluyendo documentos internos, facturas y correos electrónicos y quedó a manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Otra denuncia contra Beligoy por lavado de dinero

Por otro lado, el exárbitro también recibió una denuncia por lavado de dinero, al encontrarse la compra sospechosa de tres departamentos.

Los primeros dos datan de 2024, cuando el director de arbitraje destinó 261 mil dólares a la compra de dos inmuebles en La Plata, los cuales no recibió. Además, lo que generó la sospecha de la Justicia es que el juez no inició una demanda para recuperar el dinero invertido, que simplemente perdió.

PRESENTE UNA DENUNCIA PENAL CONTRA BELIGOY POR PRESUNTO LAVADO DE DINEROEn 2024 ya habíe denunciado a Federico Beligoy. Dos años después aparecen un departamento de 380 m² en Devoto declarado a menos de la mitad del valor de mercado, SIRA para importar zapatos y $420 millones de la AFA por "asesoramiento" y "seminarios". Hoy presenté una nueva denuncia penal por presunto lavado de dinero. Los arbitrajes "arreglados" son parte del sistema de miedo y silencio en el mundo del fútbol. Y esa impunidad también se tiene que terminar. — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) November 16, 2026

Ya en junio de este año, Beligoy y su esposa adquirieron una propiedad a estrenar que ronda los 380 metros cuadrados en Villa Devoto, de la que se apropiaron por USD 490.000. La misma cuenta con espacios adicionales en el subsuelo y cocheras y su monto final se encuentra por debajo de lo establecido en la zona, en la que el metro cuadrado se ubica entre los 2.800 y los 5.000 dólares.

Así, la denuncia por presunto lavado de dinero fue depositada en la Justicia federal este lunes y será analizada por los tribunales, que investigarán los movimientos económicos y patrimoniales que salieron a la luz.