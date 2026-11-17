La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias dictó la sentencia basándose en un delito de odio, tipificado en el artículo 510.2.a) del Código Penal. La denuncia inicial fue presentada por LaLiga, a la que posteriormente se adhirió el club madrileño, aportando pruebas periciales como un informe de lectura de labios que facilitó la resolución del caso.
El acusado reconoció su culpabilidad y se le aplicó la atenuante de embriaguez. Además de la pena de prisión, que no se ejecutará si no tiene antecedentes, deberá pagar una multa de 6 meses a razón de 8 euros diarios y se le impuso una inhabilitación de casi 4 años para profesiones relacionadas con la educación, docencia, deporte o tiempo libre.