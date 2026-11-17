El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid comunicó la "sentencia condenatoria de conformidad contra el responsable de los insultos racistas dirigidos a Mbappé durante el partido disputado entre el Real Oviedo y el Real Madrid el 24 de agosto de 2025".

"Esta sentencia se suma a las condenas penales ya dictadas por insultos racistas contra jugadores del Real Madrid en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla", indicó la publicación.

El comunicado del Real Madrid

Sanciones ejemplares contra el racismo en el fútbol

La condena contempla que la suspensión de la pena de prisión quede supeditada a la prohibición de acceso a los estadios de LaLiga y a la prohibición de acercarse a Kylian Mbappé. Esta resolución marca la 12ma sentencia obtenida por LaLiga en su lucha contra el racismo en el fútbol español.

El Real Madrid, que ejerció la acusación particular, reafirmó su compromiso para erradicar cualquier comportamiento racista en el deporte, recordando fallos similares obtenidos previamente contra incidentes en otros estadios.