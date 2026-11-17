En diálogo con DSports el defensor central de Estudiantes (que viene de coronarse en la Supercopa Argentina y disputará la final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras) fue consultado sobre la situación de su colega:

No es justo lo que están diciendo de Martínez Quarta. No es justo lo que están diciendo de Martínez Quarta.

Y agregó: "No es para que se le dé tanto; se lo está castigando demasiado". González Pírez se fue por la puerta de atrás del Millonario, ya que, a pesar de ser uno de los jugadores más importantes del plantel de Martín Demichelis, su rendimiento disminuyó cuando regresó Marcelo Gallardo, al punto de que cometió un error garrafal en un Superclásico que terminó con el gol de Sebastián Villa.

Es por eso que el jugador del Pincha que disputó 144 partidos en el Millonario continuó en la misma línea aunque la dirigencia tiene en la órbita contratar a uno o a dos defensores centrales para la próxima temporada: "Son momentos y es un jugador que le dio mucho a River".

El ex River, Leandro González Pírez, está teniendo un gran presente en Estudiantes.

Los títulos de González Pírez y Martínez Quarta en River

Leandro González Pírez consiguió 4 títulos en el Millonario:

Primera B Nacional (2011-12).

Primera División (2023).

Trofeo de Campeones (2023).

Supercopa Argentina (2023).

Los 5 títulos de Lucas Martínez Quarta en River: