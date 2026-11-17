“Un 80 % que ya dejo y el 20 % está ahí; prácticamente ya estoy grande, ya disfruté demasiado, pero creo que también les toca a los chicos y no quitarles el lugar”: de esta manera, Éver brindó detalles de las razones para tomar la decisión de alejarse definitivamente del deporte profesional.

Éver Banega, cerca del retiro

Por otro lado, Banega también reveló cuál es ese 20% que todavía lo mantiene en las canchas como jugador: “Valorando cosas, por ahora no hay nadie. Estoy disfrutando otra etapa; me encantaría quedarme acá (en el país). Estuve muchos años afuera. Todavía no se sabe; hay que vivir el día a día”.

Finalmente, adelantó lo que tiene pensado para cuando cuelgue los botines definitivamente: “No creo que me aleje del fútbol, pero quizás de otra forma, no de representante ni de técnico, quizás desde otra faceta. Ahora estoy jugando al tenis y practicando otros deportes para matar el tiempo”.

La trayectoria de Éver Banega

Boca 2007-08

Valencia (España) 2008-14

Atlético de Madrid (España) 2008-09

Newell's 2014

Sevilla (España) 2014-16

Inter (Italia) 2016-17

Sevilla (España) 2017-20

Al-Shabab (Arabia) 2020-24

Newell's 2024-25

Defensa y Justicia 2026-Act.

Selección argentina 2008-2018 (jugó 65 partidos)

Ganó un título con el Valencia, 3 con el Sevilla, uno con Boca, el Mundial Sub 20 y el oro olímpico en Beijing.