El mediocampista de Defensa y Justicia Éver Banega viene atravesando una situación de incertidumbre sobre su futuro, y afirmó que tiene una gran probabilidad de dejar el deporte a los 38 años: “Un 80 % de que ya deje y el 20 % está ahí”.
Éver Banega viene atravesando una situación de incertidumbre sobre su futuro, y afirmó que tiene una gran probabilidad de dejar el fútbol a los 38 años
El mediocampista de Defensa y Justicia Éver Banega viene atravesando una situación de incertidumbre sobre su futuro, y afirmó que tiene una gran probabilidad de dejar el deporte a los 38 años: “Un 80 % de que ya deje y el 20 % está ahí”.
Banega llegó al Halcón de Varela en enero de 2026, con Mariano Soso como director técnico, tras su salida como jugador libre de Newell’s, en su segundo ciclo. Pero desde mayo de este año dejó de sumar minutos en el equipo y, según confesó en una nota televisiva ahora está “practicando tenis y otros deportes para matar el tiempo”.
El exmediocampista de la Selección argentina, del Sevilla y de Boca Juniors, entre otros equipos, confesó en una nota televisiva que tiene grandes chances de colgar los botines mientras disputa la tercera edición de la Copa Potrero —torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero— con el equipo Argentina Streamers. Además, reveló a qué se dedica y qué tiene pensado hacer tras su retiro del fútbol profesional.
“Un 80 % que ya dejo y el 20 % está ahí; prácticamente ya estoy grande, ya disfruté demasiado, pero creo que también les toca a los chicos y no quitarles el lugar”: de esta manera, Éver brindó detalles de las razones para tomar la decisión de alejarse definitivamente del deporte profesional.
Por otro lado, Banega también reveló cuál es ese 20% que todavía lo mantiene en las canchas como jugador: “Valorando cosas, por ahora no hay nadie. Estoy disfrutando otra etapa; me encantaría quedarme acá (en el país). Estuve muchos años afuera. Todavía no se sabe; hay que vivir el día a día”.
Finalmente, adelantó lo que tiene pensado para cuando cuelgue los botines definitivamente: “No creo que me aleje del fútbol, pero quizás de otra forma, no de representante ni de técnico, quizás desde otra faceta. Ahora estoy jugando al tenis y practicando otros deportes para matar el tiempo”.
Ganó un título con el Valencia, 3 con el Sevilla, uno con Boca, el Mundial Sub 20 y el oro olímpico en Beijing.