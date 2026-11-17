Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde intentará volver a sumar puntos después de varias fechas.
Franco Colapinto tendrá actividad este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde intentará volver a sumar puntos después de varias fechas.
Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde intentará volver a sumar puntos después de varias fechas.
Este Gran Premio, que corresponde a la 21ra fecha del campeonato, se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros. Todas las alternativas se podrán ver por Fox Sports y Disney Plus.
La actividad en Las Vegas comenzará el jueves por la noche con la primera práctica libre, que está programada para las 21:30 (hora de Argentina), mientras que las siguientes dos sesiones de entrenamiento serán el viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.
El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.
El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.
Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.
Colapinto, por su parte, llega en un muy flojo momento debido a que arrastra una sequía de 6 fechas sin sumar puntos. La seguidilla se inició en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
Jueves 19 de noviembre
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre