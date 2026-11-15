Colapinto es pretendido por una importante escudería de la Fórmula 1: "La respuesta es sí"

Cuando Vowles fue consultado sobre la posibilidad de contar con el regreso de Franco Colapinto a Williams, el ditrectivo fue contundente: "La respuesta es corta: sí·. No obstante, ante la pregunta de cuándo se concretaría la vuelta, solo reaccionó riéndose.

Colapinto afrontará el próximo fin de semana el GP de Las Vegas.

Si bien Colapinto ha tenido buenas actuaciones, siempre tuvo problemas con el monoplaza de Alpine. No es descabellado pensar en la vuelta a Williams, teniendo en cuenta que tendría más protagonismo en la Fórmula 1.

Los pilotos de la Fórmula 1 para el 2027:

McLaren: Piastri - Norris

Ferrari: Hamilton - Leclerc

Red Bull: Verstappen - Hadjar

Racing Bulls: Lawson - Lindblad

Alpine: Colapinto - Gasly

Mercedes: Antonelli - Russell

Aston Martin: Alonso - Stroll

Williams: Albon - Sainz

Audi: Hulkenberg - Bortoleto

Cadillac: Bottas - Pérez

Haas: Camara - sin confirmar

Lo que viene para Franco Colapinto: el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Colapinto afrontará la próxima carrera el próximo fin de semana. El argentino correrá en el Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos, según el siguiente cronograma:

Jueves 19 de noviembre

21.30 Práctica libre 1

Viernes 20 de noviembre

1 AM Práctica libre 2

21.30 Práctica libre 3

Sábado 21 de noviembre

1 AM Clasificación

Domingo 22 de noviembre