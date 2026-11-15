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Colapinto es pretendido por una importante escudería de la Fórmula 1: "La respuesta es sí"

Franco Colapinto tiene ofertas para seguir en la Fórmula 1. Si bien fue confirmado como piloto de Alpine en el 2027, lo quiere una importante escudería

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
¿Colapinto se irá de Alpine?.

¿Colapinto se irá de Alpine?.

El piloto argentino Franco Colapinto fue tentado por una importante escudería y seguirá por un tiempo largo en la Fórmula 1. Si bien el pilarense de 23 años está confirmado en Alpine en el 2027, lo quiere Williams, donde ya estuvo.

Williams mostró su deseo de volver a tener a Colapinto en sus filas. ¿Se irá de Alpine?.

Colapinto est&aacute; confirmado en la F&oacute;rmula 1 para el 2027 en la escuder&iacute;a Alpine.

Colapinto está confirmado en la Fórmula 1 para el 2027 en la escudería Alpine.

Colapinto se encuentra en Alpine a préstamo de Williams y el jefe de equipo de la escudería de Grove –James Vowles- le dijo a Infobae en una nota que quieren al piloto pilarense. Sin embargo, evitó dar una fecha concreta.

Cuando Vowles fue consultado sobre la posibilidad de contar con el regreso de Franco Colapinto a Williams, el ditrectivo fue contundente: "La respuesta es corta: sí·. No obstante, ante la pregunta de cuándo se concretaría la vuelta, solo reaccionó riéndose.

Colapinto afrontar&aacute; el pr&oacute;ximo fin de semana el GP de Las Vegas.

Colapinto afrontará el próximo fin de semana el GP de Las Vegas.

Si bien Colapinto ha tenido buenas actuaciones, siempre tuvo problemas con el monoplaza de Alpine. No es descabellado pensar en la vuelta a Williams, teniendo en cuenta que tendría más protagonismo en la Fórmula 1.

Los pilotos de la Fórmula 1 para el 2027:

  • McLaren: Piastri - Norris
  • Ferrari: Hamilton - Leclerc
  • Red Bull: Verstappen - Hadjar
  • Racing Bulls: Lawson - Lindblad
  • Alpine: Colapinto - Gasly
  • Mercedes: Antonelli - Russell
  • Aston Martin: Alonso - Stroll
  • Williams: Albon - Sainz
  • Audi: Hulkenberg - Bortoleto
  • Cadillac: Bottas - Pérez
  • Haas: Camara - sin confirmar

Lo que viene para Franco Colapinto: el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Colapinto afrontará la próxima carrera el próximo fin de semana. El argentino correrá en el Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos, según el siguiente cronograma:

Jueves 19 de noviembre

  • 21.30 Práctica libre 1

Viernes 20 de noviembre

  • 1 AM Práctica libre 2
  • 21.30 Práctica libre 3

Sábado 21 de noviembre

  • 1 AM Clasificación

Domingo 22 de noviembre

  • 1 AM carrera

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