Colapinto es pretendido por una importante escudería de la Fórmula 1: "La respuesta es sí"

El piloto argentino Franco Colapinto fue tentado por una importante escudería y seguirá por un tiempo largo en la Fórmula 1. Si bien el pilarense de 23 años está confirmado en Alpine en el 2027, lo quiere Williams, donde ya estuvo.
Franco Colapinto tiene ofertas para seguir en la Fórmula 1. Si bien fue confirmado como piloto de Alpine en el 2027, lo quiere una importante escudería
El piloto argentino Franco Colapinto fue tentado por una importante escudería y seguirá por un tiempo largo en la Fórmula 1. Si bien el pilarense de 23 años está confirmado en Alpine en el 2027, lo quiere Williams, donde ya estuvo.
Williams mostró su deseo de volver a tener a Colapinto en sus filas. ¿Se irá de Alpine?.
Colapinto se encuentra en Alpine a préstamo de Williams y el jefe de equipo de la escudería de Grove –James Vowles- le dijo a Infobae en una nota que quieren al piloto pilarense. Sin embargo, evitó dar una fecha concreta.
Cuando Vowles fue consultado sobre la posibilidad de contar con el regreso de Franco Colapinto a Williams, el ditrectivo fue contundente: "La respuesta es corta: sí·. No obstante, ante la pregunta de cuándo se concretaría la vuelta, solo reaccionó riéndose.
Si bien Colapinto ha tenido buenas actuaciones, siempre tuvo problemas con el monoplaza de Alpine. No es descabellado pensar en la vuelta a Williams, teniendo en cuenta que tendría más protagonismo en la Fórmula 1.
Colapinto afrontará la próxima carrera el próximo fin de semana. El argentino correrá en el Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos, según el siguiente cronograma:
Jueves 19 de noviembre
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre