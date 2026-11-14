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Deportivo Maipú perdía ante Deportivo Madryn y se suspendió el partido por una agresión a Nahuel Galardi

Deportivo Maipú caía ante Deportivo Madryn, de visitante, este sábado, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional y el partido se suspendió

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El arquero del Deportivo Maipú Nahuel Galardi fue agredido en el partido ante Deportivo Madryn.

El arquero del Deportivo Maipú Nahuel Galardi fue agredido en el partido ante Deportivo Madryn.

Deportivo Maipú perdía 3 a 1 ante Deportivo Madryn este sábado en el estadio Abel Sastre, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional y el partido se suspendió a los 37' del complemento por una agresión al arquero visitante Nahuel Galardi y ahora el Tribunal de Disciplina deberá emitir un fallo.

A los 35 minutos del segundo tiempo, una bomba de estruendo arrojada desde la parcialidad local cayó en las inmediaciones del arquero del Cruzado, Nahuel Galardi, quien quedó tendido en el campo de juego y debió ser asistido. Luego el guardavallas maipucino fue trasladado a un hospital, donde le realizaron estudios.

El Cruzado no pudo con Deportivo Madryn.

El Cruzado no pudo con Deportivo Madryn.

El encuentro estuvo detenido durante casi una hora y luego el juez bruan Ferreyra suspendió de manera definitiva el encuentro.

El defensor Fernando Bersano a los 19' del primer tiempo abrió el marcador para el Aurinegro con una gran definición. A los 3 minutos del complemento el ex Gimnasia y Esgrima Nazareno Solís aumentó la cuenta para el local y Luis Silba, a los 18' marcó el 3-0 y Brian Orosco descontó a los 31' para el conjunto maipucino.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría, que venía de empatar como visitante ante Tristán Suárez -finalista de la Zona B- alcanzó los 52 puntos en la fase regular.

La primera aproximación fue del local con un tiro libre de Nazareno Solís que se fue por arriba del travesaño.

El Cruzado esperó en su campo y jugó de contragolpe.

Hasta que llegó el gol de Fernando Bersano, el ex jugador de Gimnasia y Esgrima que anotó el gol con una gran definición batiendo a Nahuel Galardi.

El Cruzado generó ocasiones para igualarlo, pero falló en los metros finales. En el último minuto del primer tiempo se perdió el segundo tanto el equipo patagónico con un remate de Fernando Bersano que tapó Galardi.

El único resultado que le servía al Cruzado en esta instancia, que es a partido único, era ganar por la desventaja deportiva.

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El Cruzado perdía ante Deportivo Madryn y el partido se suspendió.

Hubo un flojo arbitraje de Brian Ferreyra.

En el inicio del complemento Nazareno Solís amplió el marcador con una gran definición.

Luego llegó el tercero del equipo de Puerto Madryn con el penal que marcó el Tanque Silba, otro ex Gimnasia y Esgrima.

Brian Orosco descontó para el Cruzado pero no alcanzaba.

Y llegó el bochorno en el estadio del Deportivo Madryn y el cotejo se suspendió.

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