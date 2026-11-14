Deportivo Maipú perdía ante Deportivo Madryn y se suspendió el partido por una agresión a Nahuel Galardi

El defensor Fernando Bersano a los 19' del primer tiempo abrió el marcador para el Aurinegro con una gran definición. A los 3 minutos del complemento el ex Gimnasia y Esgrima Nazareno Solís aumentó la cuenta para el local y Luis Silba, a los 18' marcó el 3-0 y Brian Orosco descontó a los 31' para el conjunto maipucino.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría, que venía de empatar como visitante ante Tristán Suárez -finalista de la Zona B- alcanzó los 52 puntos en la fase regular.

La primera aproximación fue del local con un tiro libre de Nazareno Solís que se fue por arriba del travesaño.

El Cruzado esperó en su campo y jugó de contragolpe.

Hasta que llegó el gol de Fernando Bersano, el ex jugador de Gimnasia y Esgrima que anotó el gol con una gran definición batiendo a Nahuel Galardi.

El Cruzado generó ocasiones para igualarlo, pero falló en los metros finales. En el último minuto del primer tiempo se perdió el segundo tanto el equipo patagónico con un remate de Fernando Bersano que tapó Galardi.

El único resultado que le servía al Cruzado en esta instancia, que es a partido único, era ganar por la desventaja deportiva.

El Cruzado perdía ante Deportivo Madryn y el partido se suspendió. Foto: gentileza Prensa Deportivo Madryn

Hubo un flojo arbitraje de Brian Ferreyra.

En el inicio del complemento Nazareno Solís amplió el marcador con una gran definición.

Luego llegó el tercero del equipo de Puerto Madryn con el penal que marcó el Tanque Silba, otro ex Gimnasia y Esgrima.

Brian Orosco descontó para el Cruzado pero no alcanzaba.

Y llegó el bochorno en el estadio del Deportivo Madryn y el cotejo se suspendió.