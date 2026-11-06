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Deportivo Maipú ya tiene día y horario para visitar a Deportivo Madryn en el inicio del Reducido de la Primera Nacional

Mientras Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el primer ascenso a Primera otros 14 equipos, incluido el Deportivo Maipú, iniciarán el Reducido que definirá el segundo pasaje

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Deportivo Maipú jugará en Puerto Madryn.

Deportivo Maipú jugará en Puerto Madryn.

Mientras Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el primer ascenso a Primera División otros 14 equipos, incluido el Deportivo Maipú, iniciarán el Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo pasaje a la máxima categoría.

Deportivo Maipú iniciará un largo camino que puede llevarlo a Primera División.

Deportivo Maipú iniciará un largo camino que puede llevarlo a Primera División.

Entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre se jugarán los 7 cruces de la primera fase y uno de estos encuentros será entre el Cruzado, 6to de la Zona B, y Deportivo Madryn, 3ro de la Zona A.

Por su mejor ubicación el conjunto sureño tendrá la ventaja de la localía en el cruce a partido único que se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19, con TV en vivo por LPF Play.

La primera fase del Reducido de la Primera Nacional

Sábado 14 de noviembre

  • 15 Atlanta vs. Estudiantes de Caseros
  • 16 Temperley vs. Ciudad de Bolívar
  • 18 Colón vs. Midland
  • 19 Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú
  • 20 Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Domingo 15 de noviembre

  • 15 Deportivo Morón vs. Colegiales
  • 20 Ferro vs. Gimnasia y Tiro

Cómo se juega el Reducido

  • La primera fase será un partido único en la cancha del equipo mejor ubicado, que tendrá ventaja deportiva en caso de empate.
  • En el enfrentamiento entre los dos quintos, actuará como local aquel que haya obtenido más puntos en la fase regular, sino se considerará la diferencia de gol, cantidad de goles a favor y, por último, sorteo.
  • Quienes ganen sus respectivas llaves clasificarán a la segunda fase del Reducido, donde se sumará el perdedor de la final (Godoy Cruz o Tristán Suárez).
  • Para determinar los cruces, se creará una tabla de posiciones del 1 al 8, por los puntos obtenidos en el año, sin importar la zona.
  • El perdedor de la final será el 1ro.
  • Los cuartos de final se jugarán el 21 y 28 de noviembre, las semifinales el 2 y 5 de diciembre y la final el 12 y 19 de diciembre.
  • Las series de cuartos, semifinales y la final serán a doble partido. Actuará como local en la vuelta quien tenga una mejor posición en la tabla y contará con ventaja deportiva.
  • Para la final, si al cabo de los 90 minutos no se sacan diferencias, el boleto a Primera se definirá mediante penales.

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