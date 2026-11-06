Deportivo Maipú ya tiene día y horario para visitar a Deportivo Madryn en el inicio del Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Maipú iniciará un largo camino que puede llevarlo a Primera División.

Entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre se jugarán los 7 cruces de la primera fase y uno de estos encuentros será entre el Cruzado, 6to de la Zona B, y Deportivo Madryn, 3ro de la Zona A.

Por su mejor ubicación el conjunto sureño tendrá la ventaja de la localía en el cruce a partido único que se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19, con TV en vivo por LPF Play.