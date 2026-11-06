La autopsia confirmó las causas de la muerte del futbolista Jesús de Miguel en La Liga española

Investigan la asistencia médica recibida por el futbolista

La causa judicial, a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, no se limita a esclarecer las circunstancias del golpe. Los investigadores también analizan la atención médica que recibió de Miguel en el campo de juego y las condiciones en las que se realizó su traslado de urgencia al hospital, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de fallecer el martes.

El delantero fue atendido de urgencia y falleció horas después en el hospital.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que el caso derive en un proceso penal, al considerar que el choque ocurrió durante una acción propia de la competencia deportiva. Sin embargo, la Justicia aguarda las pericias pendientes, incluida una tomografía computarizada, antes de tomar una decisión.

El arquero Jesús Owono atraviesa días difíciles

Mientras avanza la investigación, el arquero Jesús Owono, quien protagonizó el choque, atraviesa un momento de profunda conmoción. A través de un comunicado publicado por su club, expresó: “Estos han sido los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha ocurrido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús”. Owono, de 25 años, ha recibido insultos y amenazas en redes sociales, y la Federación Española de Fútbol deberá determinar la sanción deportiva correspondiente por su expulsión, que podría ser de hasta doce partidos.