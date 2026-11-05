El posible rival de River en los octavos de final del Torneo Clausura y adónde jugará

River se recuperó y espera rival en los playoffs. El Millo le ganó a Aldosivi por 2 a 0 este jueves, en Mar del Plata, y así cerró la fase regular con un triunfo. El elenco de Núñez debe afrontar los octavos de final del Torneo Clausura.
River le ganó a Aldosivi, en Mar del Plata, y respiró. El Millo cerró la fase regular con un triunfo y ahora espera por los octavos de final del Torneo Clausura
River se recuperó y espera rival en los playoffs. El Millo le ganó a Aldosivi por 2 a 0 este jueves, en Mar del Plata, y así cerró la fase regular con un triunfo. El elenco de Núñez debe afrontar los octavos de final del Torneo Clausura.
Si efectivamente el Millo termina cuarto en su grupo, se medirá con el quinto de la otra zonaen el Monumental. Actualmente el rival de River es Lanús, que tiene 25 puntos (tiene +7 de diferencia de gol) y será el encargado de cerrar la última fecha el domingo contra Central Córdoba en Santiago del Estero.
El otro rival podría ser Defensa y Justicia, que hoy es cuarto pero con 28 unidades (también tiene +7), que se medirá Boca del sábado en la Bombonera. Y no hay que descartar a Newell's, que viene sexto con 22 (+3).
Si el Halcón suma al menos un punto, ya no será rival de River. Pero si pierde y Lanús consigue un triunfo, entonces lo superará en la tabla y lo mandará a jugar con el conjunto de Núñez. El conjunto orientado se mediría con Newell's en octavos si los rosarinos ganan y les descuentan los cuatro goles de diferencia que les lleva el Granate..