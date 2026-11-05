El posible rival de River en los octavos de final del Torneo Clausura y adónde jugará

Si efectivamente el Millo termina cuarto en su grupo, se medirá con el quinto de la otra zonaen el Monumental. Actualmente el rival de River es Lanús, que tiene 25 puntos (tiene +7 de diferencia de gol) y será el encargado de cerrar la última fecha el domingo contra Central Córdoba en Santiago del Estero.

El otro rival podría ser Defensa y Justicia, que hoy es cuarto pero con 28 unidades (también tiene +7), que se medirá Boca del sábado en la Bombonera. Y no hay que descartar a Newell's, que viene sexto con 22 (+3).

Ponzio se juega su futuro en River.

Si el Halcón suma al menos un punto, ya no será rival de River. Pero si pierde y Lanús consigue un triunfo, entonces lo superará en la tabla y lo mandará a jugar con el conjunto de Núñez. El conjunto orientado se mediría con Newell's en octavos si los rosarinos ganan y les descuentan los cuatro goles de diferencia que les lleva el Granate..

Las fechas para la definición del Torneo Clausura