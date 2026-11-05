Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

El posible rival de River en los octavos de final del Torneo Clausura y adónde jugará

River le ganó a Aldosivi, en Mar del Plata, y respiró. El Millo cerró la fase regular con un triunfo y ahora espera por los octavos de final del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Ángel Correa le dio el triunfo a River ante Aldosivi.

Ángel Correa le dio el triunfo a River ante Aldosivi.

River se recuperó y espera rival en los playoffs. El Millo le ganó a Aldosivi por 2 a 0 este jueves, en Mar del Plata, y así cerró la fase regular con un triunfo. El elenco de Núñez debe afrontar los octavos de final del Torneo Clausura.

River, el equipo que orienta Leonardo Ponzio está cuarto en la Zona B con 26 puntos.

River espera rival en los octavos de final del Torneo Clausura.

River espera rival en los octavos de final del Torneo Clausura.

El posible rival de River en los octavos de final del Torneo Clausura

De no ocurrir un imponderable, River terminaría cuarto en la Zona B y jugaría los octavos de final en el Monumental.

Si efectivamente el Millo termina cuarto en su grupo, se medirá con el quinto de la otra zonaen el Monumental. Actualmente el rival de River es Lanús, que tiene 25 puntos (tiene +7 de diferencia de gol) y será el encargado de cerrar la última fecha el domingo contra Central Córdoba en Santiago del Estero.

El otro rival podría ser Defensa y Justicia, que hoy es cuarto pero con 28 unidades (también tiene +7), que se medirá Boca del sábado en la Bombonera. Y no hay que descartar a Newell's, que viene sexto con 22 (+3).

Ponzio se juega su futuro en River.

Ponzio se juega su futuro en River.

Si el Halcón suma al menos un punto, ya no será rival de River. Pero si pierde y Lanús consigue un triunfo, entonces lo superará en la tabla y lo mandará a jugar con el conjunto de Núñez. El conjunto orientado se mediría con Newell's en octavos si los rosarinos ganan y les descuentan los cuatro goles de diferencia que les lleva el Granate..

Las fechas para la definición del Torneo Clausura

  • Octavos: fin de semana del 22 de noviembre.
  • Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.
  • Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
  • Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas