Gonzalo Ríos y Leonel Bucca hablaron a horas de la visita de Independiente Rivadavia a Gimnasia

En cuanto a cómo se vive la semana previa al clásico, Ríos respondió: "Lo vivimos de la misma manera. Este equipo demostró a lo largo de todo el año que tiene carácter. Hemos tenido bastantes bajas y hemos salido adelante. Vamos a ser un equipo duro que va a salir a ganar".

Luego de que Darío Franco asegurara que para Gimnasia este es el partido del año, el futbolista de la Lepra expresó: "No creo que sea el partido del año para nosotros. Para nosotros todos los partidos son finales. Lo vivimos así y lo demostramos en el día a día".

Antes de despedirse, resaltó la fiesta que los hinchas de Independiente Rivadavia organizaron en el Gargantini: "Fue una fiesta increíble. Muy linda. Tuvimos un parate y me paré un segundo a mirar a las tribunas. La gente siempre nos brinda un gran apoyo".

El análisis de Leonel Bucca

Al ser consultado sobre la confianza del equipo pese a la racha adversa, Bucca no dudó: "El foco está en ser mejor cada día. Lo peor que podes hacer es dudar de uno mismo, del equipo y de lo que se consiguió en el año. Es el último tirón y se siente el acumulamiento de todo. Lo importante fue ganar".

"Necesitábamos ganar y fue lo que conseguimos", resaltó sobre la victoria ante Banfield y la importancia de llegar entonados al clásico de este sábado ante Gimnasia y Esgrima.

Por último, Bucca le brindó todo su apoyo a Bolcato tras las críticas: "Es parte del fútbol. Es un arquero joven. El grupo lo banca a morir porque es parte de nosotros. Es muy profesional y muy responsable. Todos nos equivocamos, pero detrás del arquero está la red. Nosotros como delanteros y volantes tenemos errores que no se pagan tan caros. Él sabe que es muy importante para nosotros".