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Gonzalo Ríos y Leonel Bucca hablaron a horas de la visita de Independiente Rivadavia a Gimnasia

A un puñado de horas para el clásico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia, los futbolistas de la Lepra rompieron el silencio

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Leonel Bucca convirtió uno de los cinco goles de Independiente Rivadavia en el clásico del Torneo Apertura.

Leonel Bucca convirtió uno de los cinco goles de Independiente Rivadavia en el clásico del Torneo Apertura.

El clásico mendocino está a la vuelta de la esquina. Este sábado, desde las 15, Gimnasia y Esgrima recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie. El duelo, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, será televisado por la señal de TNT Sports y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

En la previa del mano a mano que paralizará a la provincia, Gonzalo Ríos y Leonel Bucca rompieron el silencio. Ambos mediocampistas, que fueron de la partida ante Banfield en el Gargantini, se ilusionan con volver a ser titulares el fin de semana.

La palabra de Gonzalo Ríos

El mediocampista de Independiente Rivadavia no dudó en respaldar a Nicolás Bolcato: "Se vio reflejado. Al escuchar su nombre, la gente le brindó todo su apoyo. Él sabe que tiene toda nuestra confianza, nos salvó mil veces. No hay nada más que decir".

En cuanto a cómo se vive la semana previa al clásico, Ríos respondió: "Lo vivimos de la misma manera. Este equipo demostró a lo largo de todo el año que tiene carácter. Hemos tenido bastantes bajas y hemos salido adelante. Vamos a ser un equipo duro que va a salir a ganar".

Luego de que Darío Franco asegurara que para Gimnasia este es el partido del año, el futbolista de la Lepra expresó: "No creo que sea el partido del año para nosotros. Para nosotros todos los partidos son finales. Lo vivimos así y lo demostramos en el día a día".

Antes de despedirse, resaltó la fiesta que los hinchas de Independiente Rivadavia organizaron en el Gargantini: "Fue una fiesta increíble. Muy linda. Tuvimos un parate y me paré un segundo a mirar a las tribunas. La gente siempre nos brinda un gran apoyo".

El análisis de Leonel Bucca

Al ser consultado sobre la confianza del equipo pese a la racha adversa, Bucca no dudó: "El foco está en ser mejor cada día. Lo peor que podes hacer es dudar de uno mismo, del equipo y de lo que se consiguió en el año. Es el último tirón y se siente el acumulamiento de todo. Lo importante fue ganar".

"Necesitábamos ganar y fue lo que conseguimos", resaltó sobre la victoria ante Banfield y la importancia de llegar entonados al clásico de este sábado ante Gimnasia y Esgrima.

Por último, Bucca le brindó todo su apoyo a Bolcato tras las críticas: "Es parte del fútbol. Es un arquero joven. El grupo lo banca a morir porque es parte de nosotros. Es muy profesional y muy responsable. Todos nos equivocamos, pero detrás del arquero está la red. Nosotros como delanteros y volantes tenemos errores que no se pagan tan caros. Él sabe que es muy importante para nosotros".

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