Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central son los tres equipos que tienen chances de ganar la tabla anual, la cual actualmente lidera el Xeneize al derrotar a River en el Superclásico por 1 a 0 en un polémico partido. Los tres elencos jugarán en la misma hora el próximo sábado.
¿Cómo es la definición del campeón de la tabla anual?
Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán al campeón de la tabla anual
Boca es el puntero con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, lo sigue el Bicho que también suma 60 puntos pero con +12, mientras que el Canalla tiene 59 y +16.
En caso de igualdad de puntos al finalizar el certamen, saldrá campeón el equipo que tenga una mejor diferencia de gol a su favor, por lo cual el Xeneize aventaja a sus perseguidores de cara a la decisiva última jornada de competencia.
Los tres partidos que definirán el título se jugarán el sábado en el mismo horario, a las 17.30. Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Argentinos Juniors se medirá con Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y Central se enfrentará con el descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.
Los partidos del Torneo Clausura que definirán al Campeón de Liga
Sábado 7 de noviembre:
- 17.30 Argentinos Juniors – Huracán de Parque Patricios
- 17.30 Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto
- 17.30 Boca Juniors – Defensa y Justicia
Los tres partidos se jugarán en el mismo horario.