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Torneo Clausura

¿Cómo es la definición del campeón de la tabla anual?

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán al campeón de la tabla anual

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central son los tres equipos que tienen chances de ganar la tabla anual, la cual actualmente lidera el Xeneize al derrotar a River en el Superclásico por 1 a 0 en un polémico partido. Los tres elencos jugarán en la misma hora el próximo sábado.

Boca es el puntero con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, lo sigue el Bicho que también suma 60 puntos pero con +12, mientras que el Canalla tiene 59 y +16.

El Bicho est&aacute; en carrera por el t&iacute;tulo de la tabla anual.

El Bicho está en carrera por el título de la tabla anual.

En caso de igualdad de puntos al finalizar el certamen, saldrá campeón el equipo que tenga una mejor diferencia de gol a su favor, por lo cual el Xeneize aventaja a sus perseguidores de cara a la decisiva última jornada de competencia.

Los tres partidos que definirán el título se jugarán el sábado en el mismo horario, a las 17.30. Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Argentinos Juniors se medirá con Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y Central se enfrentará con el descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

Los partidos del Torneo Clausura que definirán al Campeón de Liga

Sábado 7 de noviembre:

  • 17.30 Argentinos Juniors – Huracán de Parque Patricios
  • 17.30 Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto
  • 17.30 Boca Juniors – Defensa y Justicia

Los tres partidos se jugarán en el mismo horario.

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