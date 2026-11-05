¿Cómo es la definición del campeón de la tabla anual?

Boca es el puntero con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, lo sigue el Bicho que también suma 60 puntos pero con +12, mientras que el Canalla tiene 59 y +16.

El Bicho está en carrera por el título de la tabla anual.

En caso de igualdad de puntos al finalizar el certamen, saldrá campeón el equipo que tenga una mejor diferencia de gol a su favor, por lo cual el Xeneize aventaja a sus perseguidores de cara a la decisiva última jornada de competencia.