Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Chelsea

Dibu Martínez regresó a los entrenamientos con una máscara especial luego de la fractura de su mandíbula

Dibu Martínez retomó los entrenamientos con el Chelsea luego de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre pasado

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Dibu Martínez volvió a entrenar con el Chelsea. 

Dibu Martínez volvió a entrenar con el Chelsea. 

Emiliano Martínez dio la buena noticia en el Chelsea al regresar a los entrenamientos luego de sufrir la fractura de su mandíbula el pasado 17 de octubre. El arquero argentino aceleró los tiempos de recuperación que estaban estipulados entre 40 y 60 días.

Martínez podría regresar este fin de semana a vestir la camiseta del elenco inglés ante Sunderland. Luego, se sumaría a la concentración de la Selección argentina para los dos amistosos a disputarse en noviembre ante Costa Rica y Uruguay.

Dibu Martínez volvió a entrenar con el Chelsea luego de la fractura de mandíbula

El pasado 17 de octubre, durante el triunfo por 2 a 0 frente a Everton, el arquero argentino salió a interceptar un centro y chocó con Jarrad Branthwaite. El fuerte impacto provocó que el Dibu Martínez recibiera atención médica, óxigeno y dejara el campo de juego en camilla. Posteriormente, se confirmó la fractura de su mandíbula.

Este jueves, el arquero mundialista retomó los entrenamientos del Chelsea luego de haber pasado por el quirófano. A Martínez se lo pudo ver con una máscara de fibra de carbono para protegerse de impactos fuertes. El dispositivo cuenta con almohabillas para amortiguar los golpes y está diseñado para adaptarse al rostro.

Antes de regresar a los trabajos con pelota, el Dibu Martínez había comenzado con los ejercicios en el gimnasio. Los médicos evaluarán su evolución de cara al próximo compromiso del Chelsea del próximo domingo por la fecha 10 de la Premier League ante Sunderland.

En caso de tener el visto bueno, el DT deberá decidir si el arquero argentino va desde el arranque u ocupará un lugar en el banco de suplentes del elenco londinense.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas