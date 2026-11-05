Dibu Martínez regresó a los entrenamientos con una máscara especial luego de la fractura de su mandíbula

Este jueves, el arquero mundialista retomó los entrenamientos del Chelsea luego de haber pasado por el quirófano. A Martínez se lo pudo ver con una máscara de fibra de carbono para protegerse de impactos fuertes. El dispositivo cuenta con almohabillas para amortiguar los golpes y está diseñado para adaptarse al rostro.

Antes de regresar a los trabajos con pelota, el Dibu Martínez había comenzado con los ejercicios en el gimnasio. Los médicos evaluarán su evolución de cara al próximo compromiso del Chelsea del próximo domingo por la fecha 10 de la Premier League ante Sunderland.

En caso de tener el visto bueno, el DT deberá decidir si el arquero argentino va desde el arranque u ocupará un lugar en el banco de suplentes del elenco londinense.