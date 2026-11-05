La Fórmula 1 vive momentos de intenso dolor y tristeza por una inesperada muerte

Fórmula 1: su consagración con Williams y un legado histórico

Nacido en Melbourne el 2 de noviembre de 1946, Jones compitió en 116 Grandes Premios de Fórmula 1, cosechando 12 victorias y 24 podios a lo largo de su trayectoria. Tras su debut en 1975 y un primer e inesperado triunfo con Shadow en el GP de Austria de 1977, su carrera dio un salto definitivo al incorporarse al equipo Williams en 1978.

En 1980 alcanzó la gloria máxima en el automovilismo al coronarse Campeón del Mundo de Fórmula 1 a bordo del recordado Williams FW07, logrando cinco victorias en esa temporada y convirtiéndose en el primer piloto en darle un título de pilotos y de constructores a la escudería fundada por Sir Frank Williams y Patrick Head. Además, fue el segundo australiano en coronarse en la categoría reina, siguiendo los pasos del legendario Sir Jack Brabham.

La feroz rivalidad interna con Carlos Reutemann en la Fórmula 1

En la Argentina, la figura de Alan Jones quedó marcada a fuego por el recordado enfrentamiento que mantuvo con Carlos Reutemann dentro del box de Williams durante la temporada de 1981.

El quiebre definitivo entre ambos ocurrió en el recordado Gran Premio de Brasil de 1981, bajo un diluvio en Jacarepaguá. En aquella carrera, el equipo le mostró reiteradamente a Reutemann el cartel "JONES-REUT" ordenándole cederle la victoria a su compañero. El santafesino ignoró la orden de equipo, cruzó la meta en primer lugar y desató una guerra interna sin retorno.

Jones no le perdonó el desacato al santafesino, negándose a subir al podio en aquella jornada y tensando el clima puertas adentro durante todo el campeonato, una fractura que terminaría pesando en la definición del título de 1981 que finalmente quedó en manos del brasileño Nelson Piquet.

Tras un primer retiro a fines de 1981, Jones tuvo breves regresos a la F1 (incluido su paso por el equipo Haas a mediados de los 80) y continuó corriendo en categorías de turismos y resistencia en Australia hasta comienzos de los 2000, además de desempeñarse como analista y comentarista televisivo. Con su partida física a los 80 años, el automovilismo despide a uno de los campeones más aguerridos que conoció la historia de la máxima categoría.