Alpine en el podio de la verguenza de la F1: el balance que salva a Colapinto

Aunque el piloto de Pilar debió desertar en distintas pruebas del año, resguardó la integridad del coche y mantuvo un balance económico controlado en comparación con los registros de su compañero de garaje.

Pierre Gasly fue protagonista de uno de los accidentes más fuertes de la F1.

Los gastos en reparaciones de las escuderías de la Fórmula 1

En la cima individual de la nómina aparece el británico Oliver Bearman, quien encabeza la tabla con un acumulado de 2.243.000 dólares en refacciones para su monoplaza. Apenas por detrás se ubica Pierre Gasly con 2.041.000 dólares, un registro que sitúa al corredor galo como el segundo piloto que mayores pérdidas generó en toda la parrilla.

El podio lo completa Charles Leclerc, de Ferrari, con una factura estimada en 2.038.000 dólares, mientras que Alex Albon (Williams) figura en el cuarto lugar con 1.956.000 dólares, consolidándose como el primer competidor del escalafón que no superó la barrera de los dos millones.

El resto de los diez primeros puestos ratifica la dureza y el desgaste acumulado a lo largo de la temporada. En la quinta colocación se encuentra Isack Hadjar con 1.631.000 dólares, escoltado por Oscar Piastri (1.426.000 dólares) y el neerlandés Max Verstappen (1.409.000 dólares). Un paso más abajo, el debutante Andrea Kimi Antonelli registra 1.382.000 dólares en la octava plaza, al tiempo que Sergio Pérez ocupa el noveno casillero con 1.310.000 dólares en reparaciones estructurales.

Ollie Bearman, de Haas F1 Team, lidera el ranking de la F1.

Recién en el décimo peldaño de la clasificación individual asoma Franco Colapinto, con un gasto contabilizado en 1.122.000 dólares. La diferencia con Gasly roza el millón de dólares y expone la disparidad técnica en los talleres de la escudería gala: el argentino cuidó las piezas críticas del coche en sus abandonos y evitó maniobras destructivas.

No obstante, el balance de daños encienden las alarmas en Enstone, ya que Alpine totaliza 3.163.000 dólares en lo que va de 2026 y marcha como el segundo equipo con mayores costos por accidentes, solo por detrás de Red Bull, que encabeza la tabla con 3.450.000 dólares.

Así quedó el Campeonato de Destructores de la Fórmula 1.

Así quedó el Mundial de Destructores de la Fórmula 1