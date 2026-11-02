"Es frustrante": el respaldo de Briatore a Franco Colapinto tras la sanción

Pese a la quita de unidades, Briatore puso en valor la evolución conductiva del piloto albiceleste para cortar la seguidilla de abandonos que arrastraba en las citas previas: "Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas. Pierre también lo hizo bien y tuvo algunos problemas de potencia en la salida, pero hizo un buen trabajo recuperándose. Por lo tanto, es frustrante no haber conseguido nada en esta carrera".

En el caso del oriundo de Pilar, un recargo de diez segundos por no aminorar la velocidad bajo bandera amarilla simple lo desplazó del octavo al 15° puesto final, sumándole además una unidad en su superlicencia, donde acumula cinco en los últimos doce meses.

El golpe caló hondo en el pilarense, quien había completado una actuación sólida hasta la intervención de los comisarios. Al conocer la notificación oficial, el argentino expresó su bronca: "Es un final muy amargo después de lo que había sido una buena sensación al volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar".

Colapinto y Gasly ingresaron a la zona de puntos, pero fueron sancionados.

La autocrítica de Pierre Gasly y los problemas mecánicos en pista

A pesar de la desilusión que representó perder el octavo lugar, Colapinto rescató la templanza y la estrategia desplegada por los ingenieros en una competencia marcada por continuas neutralizaciones. En sus declaraciones difundidas por el equipo galo, el bonaerense valoró la labor colectiva: "Hubo varias reanudaciones y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me enorgullece, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo en las últimas carreras para cambiar algunos de nuestros recientes problemas, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque perdimos nuestra recompensa".

La situación en el otro lado del garaje resultó igualmente perjudicial para la cosecha de Alpine en territorio azteca. Pierre Gasly también retrocedió en el clasificador tras sufrir una sanción de Stop and Go - convertida a tiempo acumulado tras la competencia - que lo relegó del décimo al 17° lugar, además de computar dos unidades de penalización en su superlicencia por no reducir la marcha ante una doble bandera amarilla.

En sintonía con su compañero, el francés asumió su responsabilidad: "En definitiva, ha sido una tarde decepcionante y una carrera en la que no hemos aprovechado algunas oportunidades. Pido disculpas al equipo por la infracción de la bandera amarilla. Fue mi error, lo que obviamente nos impidió sumar puntos".

"En cuanto a la carrera, tuve una muy buena salida, pero luego perdí potencia en la recta, lo que nos costó varias posiciones y nos obligó a remontar en la zona media. Volvimos a estar en la lucha tras la bandera roja, peleando por los puntos, pero de nuevo tuvimos problemas de potencia en las reanudaciones. Eso nos retrasó demasiado y nos impidió competir por posiciones más adelante", concluyó Gasly.