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Tras perder el Superclásico

Alerta en River: Independiente Rivadavia puede complicar su futuro esta misma tarde

En Núñez miran de reojo lo que suceda en el choque de la Lepra ante Banfield. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Las secuelas del Superclásico podrían agravarse esta misma tarde. 

Las secuelas del Superclásico podrían agravarse esta misma tarde. 

River no encuentra la paz y, al sacudón que significó caer en el Superclásico frente a Boca, ahora se le suma el hecho de prestar atención a un resultado que enciende todas las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio.

Esta misma tarde, la atención del León y de todo el mundo millonario estará puesta en nuestra provincia, donde Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en el estadio Bautista Gargantini. Sucede que una victoria de la Lepra puede alejar a los de Nuñez de la Copa Libertadores 2027.

River cayó ante Boca y hoy mismo podría complicar su futuro.

River cayó ante Boca y hoy mismo podría complicar su futuro.

Independiente Rivadavia puede condicionar a River

En un contexto de paridad absoluta en la tabla anual y con un River golpeado tras la caída en el clásico, la matemática no miente: un triunfo de Independiente Rivadavia desataría un escenario sumamente adverso para el Millonario.

De ganar la Lepra, River tendrá que apostar todo al Torneo Clausura.

De ganar la Lepra, River tendrá que apostar todo al Torneo Clausura.

Si la Lepra impone su localía en La Catedral y suma de a tres, dejará a River sin ningún tipo de margen de error. Por el contrario un tropiezo mendocino es la única luz de esperanza que les queda para sostenerse con vida en la pelea por los puestos de privilegio de la tabla anual.

Una tarde decisiva para la Copa Libertadores

De consumarse una victoria de la Lepra ante su gente, las cuentas para clasificar a la Copa Libertadores se volverían prácticamente imposibles de remontar para los dirigidos por Ponzio, siendo el campeonato del Torneo Clausura la última y única vía para clasificar.

La urgencia y el dramatismo se instalaron por completo en el Millonario y, así las cosas, las secuelas del Superclásico podrían agravarse esta misma tarde con lo que haga el equipo de Alfredo Jesús Berti.

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