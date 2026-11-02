Alerta en River: Independiente Rivadavia puede complicar su futuro esta misma tarde

De ganar la Lepra, River tendrá que apostar todo al Torneo Clausura.

Si la Lepra impone su localía en La Catedral y suma de a tres, dejará a River sin ningún tipo de margen de error. Por el contrario un tropiezo mendocino es la única luz de esperanza que les queda para sostenerse con vida en la pelea por los puestos de privilegio de la tabla anual.

Una tarde decisiva para la Copa Libertadores

De consumarse una victoria de la Lepra ante su gente, las cuentas para clasificar a la Copa Libertadores se volverían prácticamente imposibles de remontar para los dirigidos por Ponzio, siendo el campeonato del Torneo Clausura la última y única vía para clasificar.

La urgencia y el dramatismo se instalaron por completo en el Millonario y, así las cosas, las secuelas del Superclásico podrían agravarse esta misma tarde con lo que haga el equipo de Alfredo Jesús Berti.