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Primera Nacional

Deportivo Maipú logró un doble objetivo y se clasificó tanto al Reducido como a la Copa Argentina 2027

Deportivo Maipú se clasificó al Reducido y jugará como visitante a partido único frente a Deportivo Madryn

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú cumplió un doble objetivo. Clasificó al Reducido y la Copa Argentina.

Deportivo Maipú cumplió un doble objetivo. Clasificó al Reducido y la Copa Argentina.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú empató como visitante con Tristán Suárez, el finalista de la Zona B, y cerrú su participación en la fase regular del torneo de la Primera Nacional cumpliendo sus dos objetivos ya que se clasificó al Reducido que definirá el segundo ascenso a Primera y también logró un boleto para competir en la Copa Argentina 2027.

Juan Cruz Giacone y Franco Saccone, son dos de las figuras de este Deportivo Maipú.

Juan Cruz Giacone y Franco Saccone, son dos de las figuras de este Deportivo Maipú.

El próximo rival del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú finalizó 6to con 52 puntos y se enfrentará con el 4to de la Zona A que es Deportivo Madryn, como visitante. El equipo de la Patagonia terminó con 60 puntos y por eso el cruce será en condición de visitante, a partido único y con ventaja deportiva para el dueño de casa.

En la primera ronda del Reducido juegan del segundo al octavo de cada zona, es decir 14 equipos. Luego, desde los cuartos de final, se suma el perdedor de la final por el primer ascenso que disputarán el 14 de este mes Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Deportivo Maipú tuvo a dos entrenadores en la temporada

El 2026 del Cruzado comenzó con Alexis Matteo como DT, pero no se dieron los resultados hasta la octava fecha y llegó Mariano Echeverría quien dirigió desde la 9na fecha y el equipo tuvo una gran remontada hasta terminar 6to con 52 puntos (14 victorias, 10 empates y 12 derrotas).

Mariano Echeverria hizo una gran campaña como entrenador del Deportivo Maipú.

Mariano Echeverria hizo una gran campaña como entrenador del Deportivo Maipú.

La igualdad ante Tristán Suárez le permitió al Cruzado asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona B para estar en los playoffs.

Deportivo Maipú jugará la Copa Argentina por cuarta vez

Deportivo Maipú jugará por cuarta vez los 32avos de final de la Copa Argentina ya que lo hizo anteriormente en 2018, 2024 y 2026.

Los que irán por el ascenso

En el Reducido por el ascenso a Primera el Deportivo Maipú participó en 1986, 1987, 2023 (fue finalista) y ahora en 2026.

Los clasificados por el Grupo B son

  • Atlanta
  • Temperley
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • Midland
  • Deportivo Maipú
  • Colegiales
  • Gimnasia y Tiro de Salta

Los clasificados por el Grupo A son

  • Ferro Carril Oeste
  • Deportivo Morón
  • Deportivo Madryn
  • Colón
  • Almirante Brown
  • Estudiantes de Caseros
  • Ciudad de Bolívar

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