Deportivo Maipú logró un doble objetivo y se clasificó tanto al Reducido como a la Copa Argentina 2027

Deportivo Maipú tuvo a dos entrenadores en la temporada

El 2026 del Cruzado comenzó con Alexis Matteo como DT, pero no se dieron los resultados hasta la octava fecha y llegó Mariano Echeverría quien dirigió desde la 9na fecha y el equipo tuvo una gran remontada hasta terminar 6to con 52 puntos (14 victorias, 10 empates y 12 derrotas).

Mariano Echeverria hizo una gran campaña como entrenador del Deportivo Maipú.

La igualdad ante Tristán Suárez le permitió al Cruzado asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona B para estar en los playoffs.

Deportivo Maipú jugará la Copa Argentina por cuarta vez

Deportivo Maipú jugará por cuarta vez los 32avos de final de la Copa Argentina ya que lo hizo anteriormente en 2018, 2024 y 2026.

Los que irán por el ascenso

En el Reducido por el ascenso a Primera el Deportivo Maipú participó en 1986, 1987, 2023 (fue finalista) y ahora en 2026.

Los clasificados por el Grupo B son

Atlanta

Temperley

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Midland

Deportivo Maipú

Colegiales

Gimnasia y Tiro de Salta

Los clasificados por el Grupo A son