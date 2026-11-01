Alarma por 15 turistas que llegaron intoxicados desde Ushuaia

Un total de 15 turistas internacionales que arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en vuelos de Aerolíneas Argentinas procedentes de Ushuaia debieron recibir atención médica de urgencia debido a un cuadro de presunta intoxicación alimentaria.
El incidente tuvo lugar tras concluir una travesía marítima en el extremo sur del país y derivó en el despliegue de un amplio operativo de emergencia sanitaria que se extendió desde las 20:30 del sábado hasta cerca de las 2 de la madrugada del domingo.
Personal de Sanidad Aeroportuaria montó un dispositivo especial en la terminal aérea para evaluar el estado general de los viajeros afectados, garantizar la hidratación de quienes lo requerían y administrar medicamentos específicos.
De acuerdo con información brindada por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, ocho de los pasajeros atendidos recibieron medicación en el lugar.
Afortunadamente, ninguno de los damnificados presentó complicaciones severas ni requirió derivación a un centro hospitalario, por lo que todos permanecieron fuera de peligro y obtuvieron el alta médica en el mismo aeropuerto tras la asistencia inicial.
Las indagaciones preliminares señalan que las personas afectadas integraban el pasaje de uno de los dos cruceros de banderas noruega y chilena que habían amarrado horas antes en el puerto de Ushuaia.
Los testimonios recogidos por las autoridades sanitarias indican que, durante el trayecto marítimo, los viajeros consumieron viandas a bordo que contenían pollo y atún, alimentos en los que se concentra la sospecha principal del origen de la intoxicación.
Pese al avance de las primeras diligencias, las autoridades aún no han determinado con exactitud en cuál de las dos embarcaciones se originó el problema, por lo que la investigación continúa focalizada en auditar la trazabilidad de la comida servida a bordo y el rol de las empresas proveedoras de catering.
Dado que entre los afectados había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega, se activaron los protocolos estándar para viajeros internacionales, complementando la labor médica con personal dedicado a la traducción y el acompañamiento integral durante los controles.
En pocas palabras
- Intoxicación alimentaria: 15 turistas internacionales sufrieron un presunto cuadro al llegar a Ezeiza desde Ushuaia.
- Operativo de emergencia: se desplegó asistencia sanitaria de urgencia en el aeropuerto, sin requerir hospitalización.
- Investigación en curso: se analiza el consumo de viandas a bordo de cruceros como posible origen de la intoxicación.