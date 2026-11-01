Alarma por 15 turistas que llegaron intoxicados desde Ushuaia

De acuerdo con información brindada por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, ocho de los pasajeros atendidos recibieron medicación en el lugar.

Afortunadamente, ninguno de los damnificados presentó complicaciones severas ni requirió derivación a un centro hospitalario, por lo que todos permanecieron fuera de peligro y obtuvieron el alta médica en el mismo aeropuerto tras la asistencia inicial.

Las indagaciones preliminares señalan que las personas afectadas integraban el pasaje de uno de los dos cruceros de banderas noruega y chilena que habían amarrado horas antes en el puerto de Ushuaia.

Los testimonios recogidos por las autoridades sanitarias indican que, durante el trayecto marítimo, los viajeros consumieron viandas a bordo que contenían pollo y atún, alimentos en los que se concentra la sospecha principal del origen de la intoxicación.

Pese al avance de las primeras diligencias, las autoridades aún no han determinado con exactitud en cuál de las dos embarcaciones se originó el problema, por lo que la investigación continúa focalizada en auditar la trazabilidad de la comida servida a bordo y el rol de las empresas proveedoras de catering.

Dado que entre los afectados había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega, se activaron los protocolos estándar para viajeros internacionales, complementando la labor médica con personal dedicado a la traducción y el acompañamiento integral durante los controles.