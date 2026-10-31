Deportivo Maipú empató con Tristán Suárez y logró el pasaje para el Reducido

Foto: Prensa Deportivo Maipú

En los primeros minutos el local, que busca un lugar en la final por el primer ascenso a Primera, busca genera peligro por el sector derecho por medio de Renzo Conechny.

A Conechny le cometieron una falta y a los 9' Becker metió un buen tiro libre desde la derecha y Galardi la sacó al córner con un manotazo.

Había un tiro de esquina de Enrique y el cabezazo de Guzmán se iba desviado.

En el otro arco un derechazo de Saccone pasaba cerca del palo.

Un cabezazo de Giaccone se iba muy desviado, pero había polémica porque le anulaban un gol por una supuesta posición adelantada y se quejaban los jugadores maipucinos.

Un remate de Conechny era atajado por Galardi en el complemento, pero a los 11' el dueño de casa creaba la situación más clara del partido con un tiro de Becker que daba en el travesaño.

El elenco dirigido por Mariano Echeverría buscaba marcar el primer gol del partido, pero sin descuidarse ya que ese resultado le estaba dando la clasificación.

El encuentro se tornaba dramático, ya que de ese resultado el pase a la final del Lechero y del pasaje del equipo de calle Vergara al Reducido.