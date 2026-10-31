"Tiene 120 kilos, rueda, no corre": la feroz crítica de un partidario de Aldosivi al DT tras el descenso

En ese escenario de dolor y tristeza, el periodista recriminó fuertemente la inclusión de Andrés Chávez en el once inicial del elenco de Mar del Plata. El ex Boca llegó en julio y no sumó goles ni asistencias en doce partidos.

"Parece hasta mala praxis. Rueda, no corre y lo seguís poniendo igual. Hoy se perdió un gol abajo del arco que nos mandó al descenso", lanzó el periodista a micrófono abierto y con la voz entrecortada por el sabor amargo de que su equipo haya perdido la categoría.

Acto seguido, y ante la atenta mirada del DT, sumó: "Te pido disculpas si te molesta. Se me quiebra la voz. Siento que no había manera de seguir poniendo ese jugador cuando los pibes en la Reserva corren hasta la última pelota. ¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe al poner a un tipo que pesa 120 kilos?".

Cuando llegó su momento, Sanguinetti respondió: "No voy a contestarte. Entiendo tu dolor, pero me parece totalmente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador".

"En todo caso deberías plantearlo a otra persona. La plantilla que me dieron cuando llegué es esta. No es a mi persona la que tenés que preguntarle", sentenció el por ahora DT de Aldosivi.