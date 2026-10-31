Inicio Ovación Fútbol Aldosivi
Fútbol

"Tiene 120 kilos, rueda, no corre": la feroz crítica de un partidario de Aldosivi al DT tras el descenso

Javier Sanguinetti, DT de Aldosivi, tuvo un particular cruce con un periodista partidario que cuestionó ferozmente a uno de sus dirigidos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sanguinetti tuvo un particular cruce con un periodista partidario de Aldosivi.

Sanguinetti tuvo un particular cruce con un periodista partidario de Aldosivi.

El descenso de Aldosivi se concretó este viernes en Avellaneda tras caer ante Racing por 2-1. Luego de la derrota, Javier Sanguinetti dio la cara ante los medios y sufrió el durísimo reclamo de un periodista partidario que priorizó su faceta de hincha por sobre su función periodística.

El cruce tuvo como protagonista al delantero Andrés Chávez, a quien el comunicador catalogó de "exjugador" con "120 kilos". Pese al exabrupto y el dramatismo por la pérdida de categoría, el entrenador del Tiburón respondió con firmeza y calificó los términos utilizados como completamente fuera de lugar.

Aldosivi perdi&oacute; con Racing y jugar&aacute; la Primera Nacional en 2027.

Aldosivi perdió con Racing y jugará la Primera Nacional en 2027.

El tenso cruce del DT de Aldosivi con un periodista partidario

Aldosivi lo ganaba, Racing lo dio vielta y, de esta manera, el Tiburón quedó sentenciado a jugar la Primera Nacional durante la temporada 2027.

En ese escenario de dolor y tristeza, el periodista recriminó fuertemente la inclusión de Andrés Chávez en el once inicial del elenco de Mar del Plata. El ex Boca llegó en julio y no sumó goles ni asistencias en doce partidos.

"Parece hasta mala praxis. Rueda, no corre y lo seguís poniendo igual. Hoy se perdió un gol abajo del arco que nos mandó al descenso", lanzó el periodista a micrófono abierto y con la voz entrecortada por el sabor amargo de que su equipo haya perdido la categoría.

Acto seguido, y ante la atenta mirada del DT, sumó: "Te pido disculpas si te molesta. Se me quiebra la voz. Siento que no había manera de seguir poniendo ese jugador cuando los pibes en la Reserva corren hasta la última pelota. ¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe al poner a un tipo que pesa 120 kilos?".

Cuando llegó su momento, Sanguinetti respondió: "No voy a contestarte. Entiendo tu dolor, pero me parece totalmente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador".

"En todo caso deberías plantearlo a otra persona. La plantilla que me dieron cuando llegué es esta. No es a mi persona la que tenés que preguntarle", sentenció el por ahora DT de Aldosivi.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas