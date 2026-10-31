Realizar la mayor cantidad posible de abdominales en 60 segundos es una prueba clásica en evaluaciones deportivas y rutinas de gimnasio. Si bien ofrece un número rápido para comparar progresos, los kinesiólogos y fisioterapeutas advierten que los resultados suelen malinterpretarse y no reflejan la estabilidad ni la salud integral de la columna.
¿Cuántos abdominales por minuto hay que hacer según la edad?
Los especialistas aclaran que una mayor cantidad de repeticiones no implica necesariamente una espalda más fuerte ni una mejor salud articular.
Según explica la doctora en fisioterapia Kristen Gasnick en base a mediciones del Cooper Institute, estos parámetros evalúan la resistencia de los músculos involucrados en la flexión del tronco, pero están calculados para adultos físicamente activos y bajo estrictas condiciones de prueba. Por este motivo, las tablas no deben tomarse como una exigencia médica obligatoria, sino como una referencia de rendimiento de bueno a superior.
Los rangos de referencia por edad y sexo
Para que la prueba sea representativa, los valores se agrupan en franjas etarias diferenciadas entre hombres y mujeres. Los promedios esperados de repeticiones en un minuto para un nivel de acondicionamiento físico de bueno a óptimo son los siguientes:
- De 20 a 29 años: Hombres entre 42 y 55 repeticiones | Mujeres entre 38 y 51 repeticiones.
- De 30 a 39 años: Hombres entre 39 y 51 repeticiones | Mujeres entre 29 y 42 repeticiones.
- De 40 a 49 años: Hombres entre 34 y 47 repeticiones | Mujeres entre 24 y 38 repeticiones.
- De 50 a 59 años: Hombres entre 28 a 43 repeticiones | Mujeres entre 20 y 30 repeticiones.
- A partir de los 60 años: Hombres entre 22 y 39 repeticiones | Mujeres entre 11 y 28 repeticiones.
Técnica, salud articular y diferencia con las planchas
El test mide la capacidad del recto abdominal para flexionar el torso repetidamente. Sin embargo, ignora la activación de la musculatura profunda -como el transverso abdominal-, clave para estabilizar la zona lumbar y regular la presión intraabdominal.
Gasnick enfatiza que la técnica debe priorizarse por encima de la velocidad. Realizar el movimiento de forma incorrecta para sumar repeticiones invalida la prueba y incrementa la tensión sobre la columna. Este aspecto es fundamental en personas con antecedentes de hernia de disco, en quienes la flexión repetida del tronco puede agravar las molestias previas.
Por último, la especialista distingue esta evaluación de otros ejercicios como las planchas estáticas. Mientras que los abdominales tradicionales miden la resistencia a la flexión repetida, las planchas trabajan la capacidad de sostener la columna estable ante la carga, cumpliendo una función complementaria pero con objetivos de entrenamiento y medición completamente distintos.
Fuente: INFOBAE
En pocas palabras
- Prueba de abdominales: mide la resistencia de los músculos del tronco, pero no la salud integral de la columna.
- Parámetros de referencia: existen tablas por edad y sexo que indican un rango de repeticiones óptimo, pero son guías y no exigencias médicas.
- Técnica y salud: priorizar la correcta ejecución sobre la cantidad de repeticiones es crucial para evitar lesiones, especialmente en la columna vertebral.