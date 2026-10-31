¿Cuántos abdominales por minuto hay que hacer según la edad?

De 20 a 29 años: Hombres entre 42 y 55 repeticiones | Mujeres entre 38 y 51 repeticiones.

Hombres entre 42 y 55 repeticiones | Mujeres entre 38 y 51 repeticiones. De 30 a 39 años: Hombres entre 39 y 51 repeticiones | Mujeres entre 29 y 42 repeticiones.

Hombres entre 39 y 51 repeticiones | Mujeres entre 29 y 42 repeticiones. De 40 a 49 años: Hombres entre 34 y 47 repeticiones | Mujeres entre 24 y 38 repeticiones.

Hombres entre 34 y 47 repeticiones | Mujeres entre 24 y 38 repeticiones. De 50 a 59 años: Hombres entre 28 a 43 repeticiones | Mujeres entre 20 y 30 repeticiones.

Hombres entre 28 a 43 repeticiones | Mujeres entre 20 y 30 repeticiones. A partir de los 60 años: Hombres entre 22 y 39 repeticiones | Mujeres entre 11 y 28 repeticiones.

Técnica, salud articular y diferencia con las planchas

El test mide la capacidad del recto abdominal para flexionar el torso repetidamente. Sin embargo, ignora la activación de la musculatura profunda -como el transverso abdominal-, clave para estabilizar la zona lumbar y regular la presión intraabdominal.

Gasnick enfatiza que la técnica debe priorizarse por encima de la velocidad. Realizar el movimiento de forma incorrecta para sumar repeticiones invalida la prueba y incrementa la tensión sobre la columna. Este aspecto es fundamental en personas con antecedentes de hernia de disco, en quienes la flexión repetida del tronco puede agravar las molestias previas.

Las planchas estáticas son un buen ejercicio abdominal.

Por último, la especialista distingue esta evaluación de otros ejercicios como las planchas estáticas. Mientras que los abdominales tradicionales miden la resistencia a la flexión repetida, las planchas trabajan la capacidad de sostener la columna estable ante la carga, cumpliendo una función complementaria pero con objetivos de entrenamiento y medición completamente distintos.

Fuente: INFOBAE