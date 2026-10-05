Adultos mayores: el sencillo ejercicio que previene la artrosis de rodilla y mejora el equilibrio

Este permite que los adultos mayores mantengan la fuerza y la flexibilidad necesarias para realizar sus actividades cotidianas sin depender de terceros, entre otros grandes beneficios para la salud.

Este sencillo ejercicio previene la artrosis, uno de los problemas más comunes en los adultos mayores.

El ejercicio estrella: la media sentadilla en la pared

Este movimiento se ganó el favor de los profesionales porque permite trabajar los cuádriceps y los glúteos sin comprometer la zona lumbar ni sobrecargar las rodillas, previniendo la artrosis y mejorando el equilibrio.