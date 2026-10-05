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Adultos mayores: el sencillo ejercicio que previene la artrosis de rodilla y mejora el equilibrio

A través de este sencillo ejercicio, los adultos mayores pueden obtener diferentes beneficios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los adultos mayores deben hacer el ejercicio supervisados por profesionales. 

Los adultos mayores deben hacer el ejercicio supervisados por profesionales. 

Entre los problemas más comunes que afectan la calidad de vida de los adultos mayores se encuentra el desgaste articular. Frente a este escenario, la medicina preventiva y los especialistas en salud física coinciden en que la movilidad controlada es la mejor herramienta para prevenir, y un sencillo ejercicio que pueden hacer desde casa destaca.

Este permite que los adultos mayores mantengan la fuerza y la flexibilidad necesarias para realizar sus actividades cotidianas sin depender de terceros, entre otros grandes beneficios para la salud.

Este sencillo ejercicio previene la artrosis, uno de los problemas m&aacute;s comunes en los adultos mayores.&nbsp;

Este sencillo ejercicio previene la artrosis, uno de los problemas más comunes en los adultos mayores.

El ejercicio estrella: la media sentadilla en la pared

Este movimiento se ganó el favor de los profesionales porque permite trabajar los cuádriceps y los glúteos sin comprometer la zona lumbar ni sobrecargar las rodillas, previniendo la artrosis y mejorando el equilibrio.

Para ejecutarlo de forma correcta, solo se necesita seguir estos simples pasos:

  1. Colocarse de espaldas contra una pared, separando los pies a la distancia de los hombros y dando un pequeño paso hacia adelante.
  2. Deslizar lentamente la espalda hacia abajo doblando las rodillas muy levemente, calculando un ángulo seguro de entre 20 y 30 grados.
  3. Mantener la postura firme durante cinco segundos y volver a subir con un empuje controlado de las piernas.
  4. Completar una serie de entre 5 y 8 repeticiones de manera constante.
Las sentadillas son altamente beneficiosas para los adultos mayores.&nbsp;

Las sentadillas son altamente beneficiosas para los adultos mayores.

Este tipo de ejercicio también reduce de manera drástica el riesgo de caídas domésticas y estimula la densidad ósea en las extremidades inferiores.

Claves para una práctica segura en casa

Antes de iniciar cualquier rutina de movimiento en el hogar, los expertos recomiendan tener en cuenta una serie de precauciones básicas para evitar lesiones:

  • Consultar con profesionales: es fundamental contar con el visto bueno del médico de cabecera o un kinesiólogo antes de incorporar nuevas exigencias físicas.
  • La regla de oro: los movimientos pueden generar un cansancio muscular lógico, pero jamás deben provocar un dolor agudo o punzante en la zona articular. Ante cualquier molestia punzante, se debe detener la actividad de inmediato.
  • Constancia antes que intensidad: es mucho más beneficioso realizar sesiones cortas y controladas tres o cuatro veces por semana que exigir al cuerpo de forma esporadica.

En pocas palabras

  • Ejercicio sencillo: media sentadilla en la pared para adultos mayores previene artrosis de rodilla y mejora el equilibrio.
  • Beneficios clave: mantiene fuerza y flexibilidad, reduce riesgo de caídas y estimula densidad ósea.
  • Práctica segura: consultar profesionales, evitar dolor agudo y priorizar constancia sobre intensidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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