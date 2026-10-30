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Colapinto solo corrió en la FP2 del GP de México: quedó 16°

Franco Colapinto saltó a la pista para la FP2 del GP de México. El piloto de Alpine aseguró que "Hay mucho por mejorar"

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto se prepara para ver acción durante la jornada del sábado.

Franco Colapinto se prepara para ver acción durante la jornada del sábado.

Franco Colapinto completó la FP2 del GP de México en el 16° lugar. El piloto argentino de Alpine culminó a +1.305 del líder. El pilarense saltó a la pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras haber cedido su lugar en la tanda inicial al italiano Gabriele Minì.

Charles Leclerc volvió a dominar la jornada al marcar el mejor tiempo en ambas pruebas, seguido por Lando Norris y George Russell en la tanda vespertina. El evento continuará este sábado con la FP3 a las 14.30 (hora de Argentina) y la Qualy, programada para las 18.

Colapinto se prepara para la Qualy de este sábado

Al finalizar la actividad en pista, Colapinto analizó su actuación: “No fue tan mal. Hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva y tengo mucho para ganar ahí. Hay mucho por trabajar para mañana”.

En la FP1, Leclerc encabezó los tiempos con un registro de 1:18.128, escoltado por Kimi Antonelli a 0.659 segundos. Gabriele Minì, quien finalizó décimocuarto a +1.818 en el auto del argentino, compartió pista en un ensayo donde Frederik Vesti (+0.773, por Russell), Lewis Hamilton (+0.738, por Ferrari) y Ayumu Iwasa (+0833, por Verstappen) completaron las primeras posiciones.

La jornada en México también tiene la atención puesta en la pelea por el título mundial. Kimi Antonelli, de 20 años, lidera el campeonato con 365 puntos, por delante de Russell (242) y Hamilton (241). El italiano cuenta con chances de coronarse este fin de semana si suma al menos dos puntos, lo que lograría al cruzar la meta al menos en el noveno lugar.

Cómo es el circuito del GP de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar. La pista sigue en gran medida el trazado del circuito original de 1959.

  • Longitud: 4.304 km
  • Primer Gran Premio: 1963
  • Vueltas: 71
  • Distancia de carrera: 305.354 km
  • Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774

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