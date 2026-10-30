Colapinto solo corrió en la FP2 del GP de México: quedó 16°

En la FP1, Leclerc encabezó los tiempos con un registro de 1:18.128, escoltado por Kimi Antonelli a 0.659 segundos. Gabriele Minì, quien finalizó décimocuarto a +1.818 en el auto del argentino, compartió pista en un ensayo donde Frederik Vesti (+0.773, por Russell), Lewis Hamilton (+0.738, por Ferrari) y Ayumu Iwasa (+0833, por Verstappen) completaron las primeras posiciones.

La jornada en México también tiene la atención puesta en la pelea por el título mundial. Kimi Antonelli, de 20 años, lidera el campeonato con 365 puntos, por delante de Russell (242) y Hamilton (241). El italiano cuenta con chances de coronarse este fin de semana si suma al menos dos puntos, lo que lograría al cruzar la meta al menos en el noveno lugar.

Cómo es el circuito del GP de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar. La pista sigue en gran medida el trazado del circuito original de 1959.