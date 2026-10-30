Atento Boca: Atlético Mineiro perdió el clásico de Belo Horizonte y sufrió dos bajas de titulares

Al traspié en el resultado se le sumó la preocupación por las lesiones de Vitão y Reinier. El primero, defensor de 18 años que se había ganado la titularidad con Eduardo Domínguez, sufrió un choque contra Gabriel Delfim, su propio arquero. El zaguero intentó rechazar una pelota y terminó impactando con el guardametas.

De inmediato, Vitão se tomó el rostro, intentó reincorporarse pero no logró reponerse. El futbolista debió ser atendido, se retiró en camilla del campo de juego y posteriormente fue trasladado a un hospital para realizarse chequeos médicos.

El segundo, Reinier, sintió una molestia muscular y pidió el cambio promediando los 20 minutos del segundo tiempo.

Las lesiones más la respuesta futbolística en un partido de magnitud como éste son aspectos que deberá tener en cuenta Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro de aquí a un mes cuando se enfrente a Boca por la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.