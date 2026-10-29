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Torneo de Reserva

Torneo Clausura Proyección 2026: ganaron Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Gimansia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz le ganaron a Unión, Central Córdoba y Atlético Tucumán por la fecha 15

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima le ganó a Unión y se ubica cuarto  en el torneo de Reserva.

Gimnasia y Esgrima le ganó a Unión y se ubica cuarto  en el torneo de Reserva.

Se jugó la 15ta fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 en la que Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz consiguieron victorias.

A falta de solo 3 fechas para el cierre de la fase regular tanto el Lobo como el Tomba tienen chances de meterse entre los primeros 4 equipos de su zona que pasarán a los playoffs.

Independiente Rivadavia metió un triunfazo ante Central Córdoba

La Reserva de Independiente Rivadavia venció a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por 1 a 0. El encuentro fue válido por el Grupo B, La Lepra ganó con gol de Tobías Gandugli y de esta manera el conjunto dirigido por Nicolás Medina logró su tercera victoria seguida para ubicarse enel puesto 11 con 18 puntos.

El próximo encuentro del Azul será el martes 3 de noviembre a las 15 frente a Estudiantes de La Plata, en la Ciudad Deportiva.

La Lepra metió un triunfazo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, como visitante.

La Lepra metió un triunfazo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, como visitante.

Godoy Cruz le ganó a Atlético Tucumán como local

Godoy Cruz le ganó 4 a 2 a Atlético Tucumán en el predio de Coquimbito con tantos de Oscar González, Valentín Sánchez, Bautista Biondi y Tomás Pesce.

Godoy Cruz se impuso por 4 a 2 ante Atlético Tucumán.

Godoy Cruz se impuso por 4 a 2 ante Atlético Tucumán.

El conjunto dirigido por Darío Alaniz marcha 6to con 22 puntos, aún tiene chances de meterse en los playoffs y en la próxima fecha visitará a Unión el 4 de noviembre a las 15.

Gimnasia y Esgrima ganó en el estadio Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima superó por 1 a 0 a Unión de Santa Fe, como visitante, en un partido correspondiente por el Grupo A donde el gol lo marcó Luciano Garay a los 15' del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Luciano Cipriani está haciendo una gran campaña ya que se ubica cuarto, en zona de clasificación a los playoffs y acumula 8 partidos sin derrotas (4 triunfos y 4 empates).

Su próximo rival, en la 16ta fecha, será Gimnasia y Esgrima La Plata, como visitante, el miércoles 4 de noviembre a las 15.

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