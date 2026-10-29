Torneo Clausura Proyección 2026: ganaron Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

El próximo encuentro del Azul será el martes 3 de noviembre a las 15 frente a Estudiantes de La Plata, en la Ciudad Deportiva.

La Lepra metió un triunfazo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, como visitante.

Godoy Cruz le ganó a Atlético Tucumán como local

Godoy Cruz le ganó 4 a 2 a Atlético Tucumán en el predio de Coquimbito con tantos de Oscar González, Valentín Sánchez, Bautista Biondi y Tomás Pesce.

Godoy Cruz se impuso por 4 a 2 ante Atlético Tucumán.

El conjunto dirigido por Darío Alaniz marcha 6to con 22 puntos, aún tiene chances de meterse en los playoffs y en la próxima fecha visitará a Unión el 4 de noviembre a las 15.

Gimnasia y Esgrima ganó en el estadio Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima superó por 1 a 0 a Unión de Santa Fe, como visitante, en un partido correspondiente por el Grupo A donde el gol lo marcó Luciano Garay a los 15' del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Luciano Cipriani está haciendo una gran campaña ya que se ubica cuarto, en zona de clasificación a los playoffs y acumula 8 partidos sin derrotas (4 triunfos y 4 empates).

Su próximo rival, en la 16ta fecha, será Gimnasia y Esgrima La Plata, como visitante, el miércoles 4 de noviembre a las 15.