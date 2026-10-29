Torneo Clausura Proyección 2026: ganaron Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Se jugó la 15ta fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 en la que Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz consiguieron victorias.
Gimansia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz le ganaron a Unión, Central Córdoba y Atlético Tucumán por la fecha 15
Se jugó la 15ta fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 en la que Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz consiguieron victorias.
A falta de solo 3 fechas para el cierre de la fase regular tanto el Lobo como el Tomba tienen chances de meterse entre los primeros 4 equipos de su zona que pasarán a los playoffs.
La Reserva de Independiente Rivadavia venció a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por 1 a 0. El encuentro fue válido por el Grupo B, La Lepra ganó con gol de Tobías Gandugli y de esta manera el conjunto dirigido por Nicolás Medina logró su tercera victoria seguida para ubicarse enel puesto 11 con 18 puntos.
El próximo encuentro del Azul será el martes 3 de noviembre a las 15 frente a Estudiantes de La Plata, en la Ciudad Deportiva.
Godoy Cruz le ganó 4 a 2 a Atlético Tucumán en el predio de Coquimbito con tantos de Oscar González, Valentín Sánchez, Bautista Biondi y Tomás Pesce.
El conjunto dirigido por Darío Alaniz marcha 6to con 22 puntos, aún tiene chances de meterse en los playoffs y en la próxima fecha visitará a Unión el 4 de noviembre a las 15.
Gimnasia y Esgrima superó por 1 a 0 a Unión de Santa Fe, como visitante, en un partido correspondiente por el Grupo A donde el gol lo marcó Luciano Garay a los 15' del segundo tiempo.
El conjunto dirigido por Luciano Cipriani está haciendo una gran campaña ya que se ubica cuarto, en zona de clasificación a los playoffs y acumula 8 partidos sin derrotas (4 triunfos y 4 empates).
Su próximo rival, en la 16ta fecha, será Gimnasia y Esgrima La Plata, como visitante, el miércoles 4 de noviembre a las 15.