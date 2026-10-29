Jugó en Boca, está en Gimnasia y Esgrima y Ander Herrera lo señaló entre las promesas del fútbol argentino

A continuación señaló a otros que, por su forma de jugar y entrenarse, pueden hacer una gran carrera: "Veo también jugadores que pueden hacer una carrera muy buena por su forma de jugar, de entrenarse cada día, que es Milton Delgado, Lautaro Di Lollo. Son jugadores… que se ve que son fiables y que a la larga pueden hacer una gran carrera».

Sobre Facundo Jagger Herrera, con quien no coincidió en el primer equipo, dijo: "Ya se le veía la concentración que tiene, el trabajo que tiene día a día… La irrupción de Jagger también ha sido sorprendente para todos".

También rescató a Leonel Flores: "A mí me gustaba mucho Flores… un jugador que para jugar pegado a la banda, el uno contra uno que tiene, es absolutamente diferencial". Contó que se lo había comentado a Úbeda y a su ayudante Juvenal Olmos.

Simoni, entre los elegidos de Ander Herrera

Herrera amplió la lista y mencionó a Mateo Mendía y Santiago Dalmasso (ambos con paso por Platense) y a Valentino Simoni, delantero de Gimnasia y Esgrima, y resumió el estado de la cantera: "Creo que las inferiores de Boca en general tienen una salud envidiable… me refiero a talento… Me gustan mucho las inferiores, soy fanático de ir a ver a los equipos de las inferiores, de ver talento".

¿El juvenil de Boca que más sorprendió a Ander Herrera? ¡Atención a todos los nombres que mencionó! #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/81iNk9Qtjy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2026

Simoni, rionegrino de 22 años, hizo 17 goles en la Reserva de Boca y este año llegó cedido a Gimnasia y Esgrima donde acumuló 20 partidos y un gol

Luego Herrera agregó: "Es hermoso cuando ves clubes como Boca tan grandes y que tiene gente de la casa… siempre tiene ese sello de tres, cuatro, cinco jugadores en el primer equipo siendo importantes y que salen de las inferiores. A mí me encanta como hincha".

Cortitas de Ander Herrera sobre Boca