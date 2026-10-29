Con Messi confirmado y Cristiano a la espera, la lista de los presentes en la despedida de Carlos Tévez

El Apache confía en que el 10 va a estar presente en la Bombonera por lo que volverían a compartir cancha como en aquellos tiempos de la Selección argentina. Tévez vio debutar a la Pulga en el año 2005 y desde entonces transcurrieron 10 años de convocatorias juntos hasta después de la final perdida en el Mundial 2014.

La participación de Cristiano Ronaldo es una incógnita pero es deseo de Carlitos que esté. Compartieron equipo en el Manchester United entre el 2007 y 2009 y su presencia, junto a la de Messi, magnificaría el evento. El delantero portugués finalizaría su agenda con el Al Nassr el 14 de diciembre por lo cual la fecha sería óptima para el Bicho.

Las figuras que ya están confirmadas para la despedida de Tévez:

Juan Román Riquelme

Martín Palermo

Sebastián Battaglia

Nicolás Burdisso

Diego Cagna

Sergio Kun Agüero

Pablo Zabaleta

Esteban Cambiasso

Gabriel Omar Batistuta

Gianluigi Buffon

Edwin van der Sar

Arturo Vidal

Patrice Evra

Roberto Mancini, el entrenador italiano, comandaría al equipo de "Resto del mundo"; mientras que Carlos Bianchi dirigiría a "Amigos de Tevez" que uniría a las glorias de un Boca.

Resta conocer la confirmación de otras figuras como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi, Daniel Osvaldo, Wanchope Ábila, Fernando Gago, Edwin Cardona y Leandro Paredes, entre los invitados por el lado de Boca. Asimismo, por el lado de la Selección argentina se espera por Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.