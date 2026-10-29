Con Messi confirmado y Cristiano a la espera, la lista de los presentes en la despedida de Carlos Tévez

La despedida de Carlos Tévez será el 20 de diciembre en la Bombonera y varias figuras estelares como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido invitadas a participar del adiós del fútbol del Apache.
Carlos Tévez se despedirá del fútbol el 20 de diciembre en la Bombonera y varios futbolistas estelares ya confirmaron su presencia
La despedida de Carlos Tévez será el 20 de diciembre en la Bombonera y varias figuras estelares como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido invitadas a participar del adiós del fútbol del Apache.
Varias estrellas internacionales y glorias de Boca forman parte de la lista de participantes y algunos nombres ya han ido confirmándose restando dos meses para el evento en la Boca.
En una entrevista con el ex defensor inglés Rio Ferdinard, Carlos Tévez confirmó una presencia estelar en su última función: la de Lionel Messi. El capitán de Las Garzas aspira a terminar todos sus compromisos con el Inter Miami el 18 de diciembre, fecha en que se jugaría la final de la MLS, por lo que estaría libre para el 20 de diciembre ya instalarse en Argentina y participar del partido en la Boca.
El Apache confía en que el 10 va a estar presente en la Bombonera por lo que volverían a compartir cancha como en aquellos tiempos de la Selección argentina. Tévez vio debutar a la Pulga en el año 2005 y desde entonces transcurrieron 10 años de convocatorias juntos hasta después de la final perdida en el Mundial 2014.
La participación de Cristiano Ronaldo es una incógnita pero es deseo de Carlitos que esté. Compartieron equipo en el Manchester United entre el 2007 y 2009 y su presencia, junto a la de Messi, magnificaría el evento. El delantero portugués finalizaría su agenda con el Al Nassr el 14 de diciembre por lo cual la fecha sería óptima para el Bicho.
Las figuras que ya están confirmadas para la despedida de Tévez:
Roberto Mancini, el entrenador italiano, comandaría al equipo de "Resto del mundo"; mientras que Carlos Bianchi dirigiría a "Amigos de Tevez" que uniría a las glorias de un Boca.
Resta conocer la confirmación de otras figuras como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi, Daniel Osvaldo, Wanchope Ábila, Fernando Gago, Edwin Cardona y Leandro Paredes, entre los invitados por el lado de Boca. Asimismo, por el lado de la Selección argentina se espera por Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi.